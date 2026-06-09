Apple ermöglicht das Erstellen von Workflows mit KI in der neuen Shortcuts-App

·26·Technologie
Apple ermöglicht das Erstellen von Workflows mit KI in der neuen Shortcuts-App

Apple hat auf seiner WWDC 2026-Konferenz angekündigt, dass es Funktionen der künstlichen Intelligenz genutzt hat, um das visuelle Skripting-Tool Shortcuts in iOS 27 weiter zu vereinfachen. Zuvor war diese App hauptsächlich für professionelle Benutzer gedacht, die komplexe Automatisierungen und mehrstufige Aktionen durchführen wollten. Die neue Version ermöglicht es Benutzern, den gewünschten Prozess einfach durch Eingabe einer Textaufforderung zu beschreiben. Laut Techcrunch.com berichtet .

Diese neue Funktion basiert auf der Apple Intelligence-Technologie. Sie analysiert Beschreibungen in natürlicher Sprache und erstellt die notwendigen Schritte automatisch. Laut Celcia Dantas, Senior Managerin für Home-Software-Marketing bei Apple, war der Erstellungsprozess zwar ein sehr mächtiges Tool, aber für viele komplex. Das KI-Update macht die App auch für nicht-technische Benutzer bequem und verständlich.

Während der Präsentation wurde auch ein praktisches Beispiel für diese Funktion gezeigt. Zum Beispiel kann ein Benutzer einfach über eine schriftliche Anfrage einen Befehl erstellen, der automatisch eine Nachricht an den Ehepartner sendet, wenn er die Arbeit verlässt, und die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) berechnet. Das System kombiniert selbst alle notwendigen Aktionen, wie die Berechnung der Entfernung über Apple Maps und das Senden einer Benachrichtigung über Messages.

Darüber hinaus können Benutzer die erstellte Automatisierung durch Sprach- oder Schriftbeschreibungen ändern. Zum Beispiel reicht es im obigen Fall aus, zu bitten, die Funktion zum Abspielen eines Lieblings-Podcasts auf dem Weg hinzuzufügen. Diese aktualisierte Version der Shortcuts-App wird diesen Herbst zusammen mit iOS 27 für Benutzer veröffentlicht.

AppleiOS 27Apple IntelligenceShortcutsTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Microsoft-Projekte gehackt: KI-Entwickler im VisierMicrosoft-Projekte gehackt: KI-Entwickler im VisierHeute, 20:24Apple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennenApple Health-App kann jetzt Perimenopause-Status erkennenHeute, 20:22Apple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitertApple Fotos-App mit neuen KI-Funktionen erweitertHeute, 19:56Apple stellt separate App für Siri vorApple stellt separate App für Siri vorHeute, 19:55Apple Image Playground erzeugt jetzt Bilder in deutlich höherer QualitätApple Image Playground erzeugt jetzt Bilder in deutlich höherer QualitätHeute, 19:20WWDC 2026: Eine neue Ära für Apple Intelligence, iOS 27 und SiriWWDC 2026: Eine neue Ära für Apple Intelligence, iOS 27 und SiriHeute, 19:02
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse