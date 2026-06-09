Apple ermöglicht das Erstellen von Workflows mit KI in der neuen Shortcuts-App

Apple hat auf seiner WWDC 2026-Konferenz angekündigt, dass es Funktionen der künstlichen Intelligenz genutzt hat, um das visuelle Skripting-Tool Shortcuts in iOS 27 weiter zu vereinfachen. Zuvor war diese App hauptsächlich für professionelle Benutzer gedacht, die komplexe Automatisierungen und mehrstufige Aktionen durchführen wollten. Die neue Version ermöglicht es Benutzern, den gewünschten Prozess einfach durch Eingabe einer Textaufforderung zu beschreiben. Laut Techcrunch.com berichtet .

Diese neue Funktion basiert auf der Apple Intelligence-Technologie. Sie analysiert Beschreibungen in natürlicher Sprache und erstellt die notwendigen Schritte automatisch. Laut Celcia Dantas, Senior Managerin für Home-Software-Marketing bei Apple, war der Erstellungsprozess zwar ein sehr mächtiges Tool, aber für viele komplex. Das KI-Update macht die App auch für nicht-technische Benutzer bequem und verständlich.

Während der Präsentation wurde auch ein praktisches Beispiel für diese Funktion gezeigt. Zum Beispiel kann ein Benutzer einfach über eine schriftliche Anfrage einen Befehl erstellen, der automatisch eine Nachricht an den Ehepartner sendet, wenn er die Arbeit verlässt, und die voraussichtliche Ankunftszeit (ETA) berechnet. Das System kombiniert selbst alle notwendigen Aktionen, wie die Berechnung der Entfernung über Apple Maps und das Senden einer Benachrichtigung über Messages.

Darüber hinaus können Benutzer die erstellte Automatisierung durch Sprach- oder Schriftbeschreibungen ändern. Zum Beispiel reicht es im obigen Fall aus, zu bitten, die Funktion zum Abspielen eines Lieblings-Podcasts auf dem Weg hinzuzufügen. Diese aktualisierte Version der Shortcuts-App wird diesen Herbst zusammen mit iOS 27 für Benutzer veröffentlicht.