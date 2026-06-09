KI-gestützte digitale Garderobe in Google Photos gestartet

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KI-gestützte digitale Garderobe in Google Photos gestartet

Eine neue und praktische Funktion für Nutzer — Wardrobe — wird schrittweise im Google Photos-Dienst eingeführt. Dieses Tool ermöglicht es Nutzern, ihre Kleidung und Accessoires zu digitalisieren, vorhandene Artikel zu analysieren und fertige Outfits vorzuschlagen. Wie Ixbt.com berichtet .

Derzeit ist der Zugriff auf diese Funktion eingeschränkt. Nur Abonnenten der kostenpflichtigen Google One AI Pro- und AI Ultra-Tarife können die neue Funktion nutzen. Außerdem ist der Dienst derzeit nur für Besitzer von Android-Geräten verfügbar, während die Unterstützung für die iOS-Plattform später eingeführt werden soll. Geografisch wurde das Projekt in den USA, Brasilien und Indien gestartet.

Um die Funktion zu aktivieren, muss das Benutzerkonto die für die Region festgelegte Altersgrenze erfüllen. Außerdem muss die Funktion Face Groups in den Google Photos-Einstellungen aktiviert sein und der Nutzer sein Gesicht verifizieren. Dies ist notwendig, damit das System genau identifizieren kann, wem die Kleidung auf den Fotos gehört.

Die Wardrobe-Funktion basiert auf der Erstellung eines digitalen Katalogs auf Grundlage der gesamten Kleidung des Nutzers. KI-Algorithmen scannen Fotos der letzten 4 Jahre, erkennen Kleidungsstücke und kategorisieren sie. Am wichtigsten ist, dass Nutzer Kleidung an ihren digitalen Avataren virtuell anprobieren und neue Stile ausprobieren können.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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