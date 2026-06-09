iPhone-Modelle mit Unterstützung für das neueste iOS 27-Betriebssystem bekannt gegeben

Auf der WWDC 2026-Konferenz hat Apple die Liste der Geräte, die das Betriebssystem iOS 27 unterstützen, offiziell bestätigt. Die erfreulichste Nachricht für Nutzer ist, dass alle mit iOS 26 kompatiblen iPhone-Modelle, einschließlich des 2019 veröffentlichten iPhone 11, die Möglichkeit behalten, auf das neue System zu aktualisieren. Darüber berichtet Ixbt.com .

Eine der wichtigsten technischen Neuerungen des neuen Systems ist der aktualisierte CPU Scheduler-Mechanismus. Laut Apple-Vertretern verbessert diese Technologie die Systemflüssigkeit und Reaktionsgeschwindigkeit auch auf älteren Geräten erheblich. Das Unternehmen verspricht, dass Smartphones wie das iPhone 11 dank Optimierungsarbeiten deutlich schneller und stabiler laufen werden.

Das iOS 27-System kann auf allen modernen Modellen ab dem iPhone 11 installiert werden. Apple hat jedoch klargestellt, dass nicht alle Funktionen des neuen Systems auf jedem Gerät gleich funktionieren. Insbesondere sind Siri AI-Funktionen und einige fortschrittliche KI-basierte Tools nur auf den Modellen iPhone 17 Pro und iPhone Air verfügbar.