Die Tschechische Republik bereitet sich darauf vor, erstmals in ihrer Geschichte einen nationalen Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) zu entsenden. Laut Ministerpräsident Petr Fiala wird der Militärpilot Aleš Svoboda Teilnehmer dieser Mission, wenn die Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen werden. Der Flug ist für die zweite Hälfte des Jahres 2027 geplant. Wie Ixbt.com berichtet .

Das Projekt wird dank einer Vereinbarung zwischen der Europäischen Weltraumorganisation und dem Unternehmen Vast, das kommerzielle Missionen zur ISS organisiert, durchgeführt. Nach Angaben des Regierungschefs wird die Teilnahme an einem solchen Projekt neue Möglichkeiten für tschechische wissenschaftliche Organisationen, Universitäten und Technologieunternehmen eröffnen.

Diese Weltraumexpedition wird es tschechischen Wissenschaftlern und Forschern vor allem ermöglichen, an der Entwicklung von Technologien mitzuwirken, die in der Industrie, im Gesundheitswesen und in anderen wichtigen Bereichen eingesetzt werden. Dies zeigt, dass die Tschechische Republik Teil moderner und fortschrittlicher Projekte sein kann.

Nach vorläufigen Informationen wird Aleš Svoboda das SpaceX Dragon-Raumschiff pilotieren, das mit einer Falcon 9-Rakete in die Umlaufbahn gebracht wird. Die Besatzung wird aus vier Personen bestehen. Es wurde bestätigt, dass der französische Astronaut Thomas Pesquet zum Missionskommandanten ernannt wurde.