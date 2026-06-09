Aleš Svoboda wird Dragon-Raumschiff pilotieren: Tschechien entsendet ersten Astronauten zur ISS

·8·Technologie
Aleš Svoboda wird Dragon-Raumschiff pilotieren: Tschechien entsendet ersten Astronauten zur ISS

Die Tschechische Republik bereitet sich darauf vor, erstmals in ihrer Geschichte einen nationalen Astronauten zur Internationalen Raumstation (ISS) zu entsenden. Laut Ministerpräsident Petr Fiala wird der Militärpilot Aleš Svoboda Teilnehmer dieser Mission, wenn die Vorbereitungen erfolgreich abgeschlossen werden. Der Flug ist für die zweite Hälfte des Jahres 2027 geplant. Wie Ixbt.com berichtet .

Das Projekt wird dank einer Vereinbarung zwischen der Europäischen Weltraumorganisation und dem Unternehmen Vast, das kommerzielle Missionen zur ISS organisiert, durchgeführt. Nach Angaben des Regierungschefs wird die Teilnahme an einem solchen Projekt neue Möglichkeiten für tschechische wissenschaftliche Organisationen, Universitäten und Technologieunternehmen eröffnen.

Diese Weltraumexpedition wird es tschechischen Wissenschaftlern und Forschern vor allem ermöglichen, an der Entwicklung von Technologien mitzuwirken, die in der Industrie, im Gesundheitswesen und in anderen wichtigen Bereichen eingesetzt werden. Dies zeigt, dass die Tschechische Republik Teil moderner und fortschrittlicher Projekte sein kann.

Nach vorläufigen Informationen wird Aleš Svoboda das SpaceX Dragon-Raumschiff pilotieren, das mit einer Falcon 9-Rakete in die Umlaufbahn gebracht wird. Die Besatzung wird aus vier Personen bestehen. Es wurde bestätigt, dass der französische Astronaut Thomas Pesquet zum Missionskommandanten ernannt wurde.

TschechienWeltraumSpaceXDragonAstronaut
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

ChatGPT, Grok und DeepSeek-Dienste werden in Russland nicht verbotenChatGPT, Grok und DeepSeek-Dienste werden in Russland nicht verbotenHeute, 04:56iPhone-Modelle mit Unterstützung für das neueste iOS 27-Betriebssystem bekannt gegebeniPhone-Modelle mit Unterstützung für das neueste iOS 27-Betriebssystem bekannt gegebenHeute, 03:23KI-gestützte digitale Garderobe in Google Photos gestartetKI-gestützte digitale Garderobe in Google Photos gestartetHeute, 01:57Zahlt sich Apples vorsichtige KI-Strategie aus?Zahlt sich Apples vorsichtige KI-Strategie aus?Heute, 01:54Mercor-Gründer wirft Sequoia Preismanipulation vorMercor-Gründer wirft Sequoia Preismanipulation vorHeute, 00:50Galaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-FunktionenGalaxy S23, S24 und S25 Ultra verlieren One UI 8.5-FunktionenHeute, 23:25
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse