ChatGPT, Grok und DeepSeek-Dienste werden in Russland nicht verboten

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ChatGPT, Grok und DeepSeek-Dienste werden in Russland nicht verboten

Russland plant keine Einschränkungen bei der Nutzung ausländischer neuronaler Netze. Dies gab der stellvertretende Ministerpräsident und Leiter des Regierungsapparats, Dmitri Grigorenko, auf dem St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum bekannt. Wie Ixbt.com berichtet .

Seinen Worten zufolge enthält der ausgearbeitete Gesetzentwurf zur staatlichen Regulierung künstlicher Intelligenz keine Verbote oder Einschränkungen für die Nutzung ausländischer KI-Dienste. Das Hauptziel des Dokuments ist die Förderung der Entwicklung lokaler Technologien und die Steigerung der Nachfrage nach russischen Entwicklungen.

„Was künstliche Intelligenz betrifft, prüfen wir keinerlei Verbote, einschließlich der Sperrung ausländischer neuronaler Netze. Ziel der derzeit vorbereiteten Regulierungsmaßnahmen ist die Entwicklung lokaler Lösungen und die Stimulierung der Nachfrage danach. Der Gesetzentwurf enthält keine verbietenden Vorschriften“, betonte Grigorenko.

Gleichzeitig wies der Regierungsvertreter darauf hin, dass staatliche Einrichtungen und kritische Infrastrukturen vorrangig in Russland entwickelte KI-Technologien nutzen sollen.

ChatGPTGrokDeepSeekKünstliche IntelligenzRussland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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