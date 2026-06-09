Die US-Regierung hat eine neue Phase in ihrer Kampagne gegen Huawei eingeleitet. Diesmal fordert Washington seine NATO-Verbündeten auf, Verteidigungsausgaben für den Austausch chinesischer Ausrüstung in 5G-Netzen zu verwenden. Tech-Giganten wie Huawei und ZTE gelten seit Langem als Bedrohung für die Sicherheit von Benutzerdaten. Laut Ixbt.com berichtet .

Länder wie Deutschland und Spanien sind weiterhin erheblich von Huawei-Lösungen abhängig. Laut Joshua Yang, Koordinator im US-Außenministerium, sollten NATO-Staaten ihre erhöhten Verteidigungshaushalte von bis zu 3,5 % des BIP für den Abbau chinesischer Technologie einsetzen. Dies stellt insbesondere für Berlin, das sich gegen die Verbotspläne der EU gewandt hat, einen erheblichen Druck dar.

Erinnern wir daran, dass die Regierung von Donald Trump Huawei 2019 auf die "Entity List" setzte und den Zugang zu amerikanischen Technologien untersagte. In der Folge war das Unternehmen gezwungen, sein HarmonyOS-Betriebssystem zu entwickeln und in den heimischen Markt zu investieren. US-Beamte äußern weiterhin Bedenken hinsichtlich Spionage und Diebstahl geistigen Eigentums über Telekommunikationsausrüstung.

Trotz Sanktionen entwickelt sich Huawei im Halbleitersektor weiterhin erfolgreich. Die neuen Kirin-Chips des Unternehmens werden auf Basis der "Logic Folding"-Technologie entwickelt. Diese Innovation soll dazu beitragen, die physikalischen Grenzen des Mooreschen Gesetzes zu überwinden und Chinas technologische Unabhängigkeit zu sichern.