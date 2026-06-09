Honor X80 Pro Max: Smartphone mit 11.000-mAh-Akku kommt bald

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Honor X80 Pro Max: Smartphone mit 11.000-mAh-Akku kommt bald

Erste Details zum kommenden Smartphone von Honor, dem Honor X80 Pro Max, sind im Internet aufgetaucht. Laut Informationen des bekannten Insiders Digital Chat Station wird das neue Gerät über einen der größten Akkus unter modernen Smartphones verfügen. Ixbt.com berichtet .

Das Honor X80 Pro Max wird mit einem 6,8-Zoll-OLED-Display mit einer Auflösung von 2788 × 1280 Pixeln ausgestattet sein. Der Bildschirm ist flach, und die Rahmen werden so dünn wie möglich gestaltet. Die Hardware des Geräts basiert auf dem Snapdragon 6 Gen 5 Prozessor.

Das Hauptmerkmal des Smartphones ist sein riesiger 11.000-mAh-Akku. Außerdem unterstützt das Gerät die 90-W-Schnellladetechnologie. Diese Spezifikationen deuten darauf hin, dass das Smartphone neue Rekorde bei der Akkulaufzeit aufstellen wird.

Laut dem Insider wird das neue Modell über einen vollständigen Wasserschutz und ein stoßfestes Gehäuse verfügen. Das Design des Geräts ist von den Flaggschiff-Modellen der Marke inspiriert. Es sei daran erinnert, dass Digital Chat Station zuvor die Merkmale von Modellen wie dem Xiaomi 15 und Realme GT 7 Pro vor ihrer offiziellen Vorstellung genau vorhergesagt hatte.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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