Xiaomi arbeitet an einem neuen faltbaren Smartphone: HyperOS-Geheimnisse enthüllt

Laut Daten, die im HyperOS-Code gefunden wurden, arbeitet Xiaomi an einem ungewöhnlichen faltbaren Smartphone mit einem deutlich breiteren Gehäuse. Dieses Gerät soll die logische Fortsetzung der Serie sein, die nach dem Mix Fold 4 pausierte, und wird voraussichtlich mit dem kommenden iPhone Fold konkurrieren. Darüber berichtet Ixbt.com .

Derzeit testen Xiaomi-Ingenieure ein alternatives Formfaktor mit einer erhöhten Displaybreite. Technik-Enthusiasten verglichen die Systemoberfläche mit Huawei Pura X Max-Konzepten, und die Ergebnisse stimmten visuell überein. Dies bestätigt indirekt die neue Designrichtung des Unternehmens.

Das neue Gerät könnte unter den Namen Mix Fold 5, Xiaomi 17 Fold oder Xiaomi 18 Fold auf den Markt kommen. Nach vorläufigen Daten wird das Smartphone mit einer Dreifachkamera der Marke Leica ausgestattet sein, wobei der Hauptsensor eine Auflösung von 200 MP hat.

Als Hardware-Plattform wird der proprietäre Xring O3-Chip des Unternehmens erwartet. Es gibt auch Berichte, dass der Multitasking-Modus in HyperOS verbessert und ein aktualisierter, robuster Scharniermechanismus verwendet wird. Das offizielle Debüt des Geräts soll im August 2026 in China stattfinden.