Xiaomi arbeitet an einem neuen faltbaren Smartphone: HyperOS-Geheimnisse enthüllt

·4·Technologie
Xiaomi arbeitet an einem neuen faltbaren Smartphone: HyperOS-Geheimnisse enthüllt

Laut Daten, die im HyperOS-Code gefunden wurden, arbeitet Xiaomi an einem ungewöhnlichen faltbaren Smartphone mit einem deutlich breiteren Gehäuse. Dieses Gerät soll die logische Fortsetzung der Serie sein, die nach dem Mix Fold 4 pausierte, und wird voraussichtlich mit dem kommenden iPhone Fold konkurrieren. Darüber berichtet Ixbt.com .

Derzeit testen Xiaomi-Ingenieure ein alternatives Formfaktor mit einer erhöhten Displaybreite. Technik-Enthusiasten verglichen die Systemoberfläche mit Huawei Pura X Max-Konzepten, und die Ergebnisse stimmten visuell überein. Dies bestätigt indirekt die neue Designrichtung des Unternehmens.

Das neue Gerät könnte unter den Namen Mix Fold 5, Xiaomi 17 Fold oder Xiaomi 18 Fold auf den Markt kommen. Nach vorläufigen Daten wird das Smartphone mit einer Dreifachkamera der Marke Leica ausgestattet sein, wobei der Hauptsensor eine Auflösung von 200 MP hat.

Als Hardware-Plattform wird der proprietäre Xring O3-Chip des Unternehmens erwartet. Es gibt auch Berichte, dass der Multitasking-Modus in HyperOS verbessert und ein aktualisierter, robuster Scharniermechanismus verwendet wird. Das offizielle Debüt des Geräts soll im August 2026 in China stattfinden.

XiaomiHyperOSMix FoldSmartphoneTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Suno führt: KI-Musikerstellung wird populärSuno führt: KI-Musikerstellung wird populärHeute, 07:52USA fordert NATO-Verbündete auf, Huawei-Ausrüstung aufzugebenUSA fordert NATO-Verbündete auf, Huawei-Ausrüstung aufzugebenHeute, 06:24Apple stellt iOS 27 und iPadOS 27 vor: Liquid Glass und Siri AIApple stellt iOS 27 und iPadOS 27 vor: Liquid Glass und Siri AIHeute, 05:53Zepto stellt IPO-Antrag: Schnelles Wachstum und hohe VerlusteZepto stellt IPO-Antrag: Schnelles Wachstum und hohe VerlusteHeute, 05:21ChatGPT, Grok und DeepSeek-Dienste werden in Russland nicht verbotenChatGPT, Grok und DeepSeek-Dienste werden in Russland nicht verbotenHeute, 04:56
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse