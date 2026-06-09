Kein Starlink-Klon: Büro 1440 verlor seinen ersten Satelliten

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Kein Starlink-Klon: Büro 1440 verlor seinen ersten Satelliten

Das russische Luft- und Raumfahrtunternehmen Büro 1440 hat einen seiner ersten 16 Seriensusatelliten verloren, die am 23. März 2026 in die Umlaufbahn gebracht wurden. Dies berichtet Kommersant unter Berufung auf Daten offener Weltraumüberwachungsdienste wie n2yo.com und celestrak.org. Ixbt.com berichtet .

Laut Unternehmensvertretern befinden sich noch sechs experimentelle Geräte der Serien Rassvet-1 und Rassvet-2 sowie 15 Satelliten aus dem ersten Startpaket in der niedrigen Erdumlaufbahn. Diese Geräte haben Hauptsystemtests im Weltraum bestanden, führen derzeit Manöver durch und arbeiten im Normalbetrieb. Büro 1440 betonte, dass Zeitplan und Qualität der Einführung kommerzieller Kommunikationsdienste unverändert bleiben.

Das russische Unternehmen plant, bis 2030 insgesamt 292 Satelliten (einschließlich Reserveeinheiten) in die Umlaufbahn zu bringen. Das Projekt zielt darauf ab, Breitband-Internetzugang bereitzustellen, und wird im Rahmen des Nationalprojekts Digitale Wirtschaft umgesetzt. Das Gesamtvolumen der Finanzierung des Projekts übersteigt 431 Milliarden Rubel.

Zuvor wurde bekannt gegeben, dass die von Büro 1440 entwickelte Rassvet-Satellitenkonstellation keine Kopie des Starlink-Systems ist, sondern eine speziell für die russische digitale Wirtschaft entwickelte Plattform. Diese Technologie dient der Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsinternet in abgelegenen Gebieten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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