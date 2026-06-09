Yandex Books führt rollenbasierte Lesefunktion ein

Der virtuelle Vorleser auf der Yandex Books-Plattform hat ein großes Update erhalten. Im Modus „Rollen“ liest KI die Dialoge der Charaktere in verschiedenen Stimmen vor, was Gespräche natürlicher und verständlicher macht. Laut Ixbt.com Bericht .

Diese Technologie basiert auf proprietären Entwicklungen von Yandex im Bereich der Sprachsynthese. Das System analysiert den Text, erkennt, wer spricht, und weist automatisch eine Stimme basierend auf dem Geschlecht der Figur zu.

Derzeit ist diese Funktion für 2.500 Titel verfügbar, wobei eine Erweiterung der Bibliothek geplant ist. Neben dem neuen Modus bleibt in der App die Option erhalten, Bücher mit einer einzigen männlichen oder weiblichen Stimme anzuhören.

Die Sprachsynthesetechnologie wurde auf über 150.000 Bücher angewendet, die keine professionelle Audioversion haben. Laut Yandex nutzt jeder zehnte Abonnent den virtuellen Vorleser regelmäßig.