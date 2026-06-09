Dongfeng stellt Festkörperbatterien mit 1000 km Reichweite in Serie her

·2·Technologie
Dongfeng stellt Festkörperbatterien mit 1000 km Reichweite in Serie her

Dongfeng beginnt in der zweiten Jahreshälfte mit der Serienproduktion von Festkörperbatterien der nächsten Generation für seine Fahrzeuge. Die Energiedichte dieser Akkus erreicht 350 Wh/kg, was sie zu den ersten in China weit verbreiteten Hochdichte-Festkörperbatterien macht. Laut Ixbt.com Bericht .

Elektrofahrzeuge, die mit den neuen Batterien ausgestattet sind, sollen mit einer Ladung über 1000 Kilometer zurücklegen können. Anfang des Jahres wurde das Testmodell Dongfeng Yipai in der Region Mohe mehr als 70 strengen Tests unterzogen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Batteriekapazität auch bei extrem niedrigen Temperaturen von -30 °C über 74 % betrug.

Festkörperbatterien gelten als die optimale Lösung für Elektrofahrzeuge. Ihre wichtigste Innovation ist der Verzicht auf brennbare flüssige Elektrolyte zugunsten fester Elektrolyte. Dies verringert das Brand- und Explosionsrisiko erheblich und ermöglicht die Speicherung mehrerer elektrischer Energie im gleichen Volumen.

Derzeit gibt es in der Industrie drei Hauptrichtungen für Festkörperbatterien: Polymer, Sulfid und Oxid. Der Oxid-Polymer-Verbundansatz gilt dabei als die Technologie, die am schnellsten zur Massenproduktion führen kann.

DongfengElektrofahrzeugBatterieTechnologieChina
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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