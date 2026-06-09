Horizont-Tablets H-Tab Mini, Go und Crystal kommen in den Verkauf

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Horizont-Tablets H-Tab Mini, Go und Crystal kommen in den Verkauf

Die belarussische Marke Horizont hat offiziell ihre neue Tablet-Linie vorgestellt. Die Modelle H-Tab Mini, H-Tab Go und H-Tab Crystal, die für verschiedene Bedürfnisse konzipiert wurden, sind nun auf dem Markt erhältlich. Diese Geräte zeichnen sich durch einen erschwinglichen Preis und technische Spezifikationen aus, die auf den täglichen Gebrauch zugeschnitten sind. Laut Ixbt.com berichtet .

Das kompakteste Modell der Reihe ist das H-Tab Mini, das mit einem 8-Zoll-IPS-Display (1280×800 Pixel) ausgestattet ist. Das Gerät verfügt über einen Allwinner A333-Prozessor, 4 GB RAM und 64 GB Speicher. Dieses Gadget wird von einem 4000 mAh-Akku gespeist und unterstützt die Standards Wi-Fi 5 und Bluetooth 5.0.

Das Mittelklasse-Modell H-Tab Go verfügt über einen 10,1-Zoll-Bildschirm und 128 GB Speicher. Technisch ähnelt es der Mini-Version, ist jedoch mit einer Bluetooth 5.2-Schnittstelle ausgestattet. Dieses Gerät mit großem Bildschirm wird als praktische Lösung zum Lesen und Ansehen von Videos präsentiert.

Das Flaggschiff der Serie, das H-Tab Crystal, ist mit einem 10,95-Zoll-IPS-Bildschirm und einem leistungsstärkeren Unisoc T620-Chip ausgestattet. Es verfügt über 6 GB RAM, 128 GB internen Speicher und einen großen 8000 mAh-Akku. Darüber hinaus unterstützt dieses Modell 4G LTE-Netzwerke sowie die Navigationssysteme GPS, GLONASS, Beidou und Galileo.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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