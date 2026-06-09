Lovable gibt bekannt, dass der Jahresumsatz 500 Millionen Dollar erreicht

·3·Technologie
Lovable gibt bekannt, dass der Jahresumsatz 500 Millionen Dollar erreicht

In einem Interview mit TechCrunch gab das schnell wachsende europäische Startup Lovable bekannt, dass sein Jahresumsatz 500 Millionen Dollar überschritten hat. Das Unternehmen hatte seine Finanzergebnisse zuletzt im Februar veröffentlicht, als dieser Wert bei 400 Millionen Dollar lag. Trotz der Gründung erst Ende 2023 zeigt Lovable in kurzer Zeit beeindruckende Wachstumsraten. Techcrunch.com berichtet .

Laut dem Unternehmen wurden mit der Plattform bisher über 50 Millionen Projekte erstellt, wobei die Nutzung eine Million neue Projekte pro Woche erreicht. Obwohl die meisten Nutzer keine technischen Kenntnisse haben, erstellen sie zunehmend umsatzgenerierende Software oder Tools für Geschäftsprozesse. Dazu gehören Websites, E-Commerce-Shops, CRM-Systeme und HR-Plattformen.

KI-gestützte Coding-Plattformen (Vibe Coding) werden als ernsthafte Bedrohung für traditionelle SaaS-Software angesehen. Viele Unternehmer ziehen es vor, die benötigten Tools selbst zu entwickeln, anstatt teure Jahresabonnements zu kaufen. Die von Lovable durchgeführten Umfrageergebnisse bestätigen ebenfalls, dass dieser Trend real ist.

Die Hauptherausforderung liegt jedoch nicht in der Erstellung der Software, sondern in ihrer Wartung. Da Software von sich ständig ändernder Infrastruktur und Diensten Dritter abhängt, erfordert sie regelmäßige Updates. Wenn die Anzahl aufgegebener Projekte auf Lovable und ähnlichen Plattformen in der Zukunft niedrig bleibt, deutet dies auf den Beginn einer echten Krise für den SaaS-Markt hin.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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