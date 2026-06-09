Evgeny Kaspersky gibt Details zum unhackbaren Smartphone bekannt

Evgeny Kaspersky, Leiter von „Kaspersky Lab“, gab bekannt, dass die Arbeiten an einem korporativen, sicheren Smartphone mit KasperskyOS fortgesetzt werden, das Gerät jedoch noch nicht marktreif ist. Seinen Angaben zufolge ist der Kernfunktionsumfang bereits funktionsfähig: Das Smartphone unterstützt Anrufe und SMS-Nachrichten und verfügt über eine Uhr, einen Kalender, einen Taschenrechner und einen Messenger. Ixbt.com berichtet .

Auf dem Gerät ist der Google Chrome-Browser installiert, und derzeit ist nur das klassische Spiel „Minesweeper“ verfügbar. Für die Dokumentenbearbeitung wird Software von „MoyOfis“ verwendet. Kaspersky betonte, dass eine der größten Herausforderungen des Projekts die Anpassung der Hardwarekomponenten an das proprietäre Betriebssystem ist.

Da das Smartphone nicht auf Android basiert, müssen zahlreiche Treiber für die Gerätekomponenten eigenständig entwickelt und gepflegt werden. Dies verkompliziert und verlängert den Entwicklungsprozess des Smartphones erheblich.

„Vor einem Jahr funktionierte die Kamera überhaupt nicht, jetzt funktioniert sie. Anfangs funktionierte sie, aber es gab keinen Autofokus. Video funktioniert noch nicht“, sagte Evgeny Kaspersky. Zuvor hatte er die Entwicklung eines Smartphones mit einem unhackbaren, sicheren Betriebssystem angekündigt.