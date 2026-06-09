Sandstone sammelt 30 Millionen Dollar für interne Rechtsteams

Während Projekte wie Harvey und Legora erhebliche Investitionen anziehen, hat sich Legal Tech zu einem der am schnellsten wachsenden und wettbewerbsintensivsten Bereiche unter KI-Startups entwickelt. Während sich die meisten Tools auf private Kanzleien konzentrieren, zielt Sandstone auf einen übersehenen Sektor ab: Lösungen für unternehmensinterne Rechtsabteilungen. Techcrunch.com berichtet .

Am Dienstag gab Sandstone bekannt, dass es in einer von Lightspeed Venture Partners geführten Serie-A-Finanzierungsrunde 30 Millionen Dollar eingesammelt hat. Große Investoren wie Sequoia, Mantis VC und SV Angel beteiligten sich ebenfalls. Diese Finanzierung erfolgt nur sechs Monate nach der 10-Millionen-Dollar-Seed-Runde im Januar.

Laut den Gründern ist die Sandstone-Plattform hauptsächlich für die Rechtsabteilungen kleiner und mittlerer Unternehmen konzipiert. Das System hilft bei der Organisation von Aufgaben, die über verschiedene Kanäle wie Slack, E-Mail und Jira eingehen. KI-Technologie automatisiert spezifische Arbeitsabläufe, einschließlich der Erstellung, Überprüfung und rechtlichen Analyse von Dokumenten, sowie das Triage und Routing von Aufgaben.

Im Gegensatz zu anderen Systemen legt Sandstone den Schwerpunkt auf Beziehungsmanagement und Workflow-Automatisierung. Mitgründer Jarryd Strydom betont, dass Investoren wie Lightspeed ihr Vertrauen in spezialisierte vertikale KI gesetzt haben, da dies ein tiefes Verständnis selbst der kleinsten Workflow-Details ermöglicht.

Dennoch wird Sandstone zweifellos starkem Wettbewerb in diesem Bereich ausgesetzt sein. Insbesondere führende Labore wie Anthropic erweitern ihren Claude for Legal-Dienst und führen neue Tools für die Fallsuche und die Vorbereitung von Zeugenaussagen ein.