Yandex-Suche startet Mini-Spiel über „Pukhososy“

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Yandex-Suche startet Mini-Spiel über „Pukhososy“

Ein virales Video über „Pukhososy“ (Baumwoll-Staubsauger), das sich in sozialen Medien verbreitete, führte zum Erscheinen eines interaktiven Spiels in der Yandex-Suchmaschine. Das Interesse an diesem Thema stieg Anfang Juni stark an: Wenn Nutzer am 3. Juni noch fast 5.000 Suchanfragen stellten, überschritt diese Zahl am nächsten Tag 23.000. Laut Ixbt.com berichtet .

Infolgedessen entfielen fast 90 von jeder Million Suchanfragen speziell auf „Pukhososy“. Nutzer zeigten aktives Interesse an der Existenz solcher Roboter, ihren Fotos und Videos. Auch ironische Suchanfragen wie „ist Pukhosos KI oder nicht“, „Pukhosos kaufen“ und „wo man Pukhosos in Moskau findet“ nahmen zu.

Als Reaktion auf diesen Trend hat Yandex ein interaktives Spiel auf seiner Haupt-Suchseite hinzugefügt. Es ermöglicht Nutzern, „angesammelten Pappelflaum“ direkt auf dem Bildschirm des Geräts „wegzublasen“. Das Mini-Spiel wird automatisch aktiviert, wenn die Wörter „пухососы“ oder „пух тополя“ in die Suchleiste eingegeben werden.

Der Aufruhr wurde durch ein Video verursacht, das in sozialen Medien viral ging. Es zeigte hochtechnologische „Roboter-Pukhososy“, die angeblich die Straßen von Moskau reinigten. Die Aufnahmen sahen so realistisch aus, dass viele sie als echte städtische Innovation wahrnahmen, obwohl das Video tatsächlich mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks generiert wurde.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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