Yandex Drops KI-Kopfhörer bestehen OWASP-Sicherheitsaudit

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Yandex Drops KI-Kopfhörer bestehen OWASP-Sicherheitsaudit

Das Yandex-Team hat zusätzliche Details zu seiner neuesten Innovation bekannt gegeben — den Yandex Drops KI-Kopfhörern. Dieses neue Wearable-Gerät hat eine umfassende Prüfung der Konformität mit internationalen Sicherheitsstandards erfolgreich bestanden. Laut Ixbt.com Bericht .

Laut der Pressemitteilung des Unternehmens wurde die Zuverlässigkeit des Gadgets und der zugehörigen Systeme auf Grundlage der Methodik der internationalen Organisation OWASP bewertet. Dieses Audit umfasste nicht nur das Gerät selbst, sondern auch seine Software, einschließlich Firmware und der mobilen App.

Experten testeten auch die Sicherheit des Datenaustauschs über das Bluetooth-Protokoll. Laut Nikita Lichaniy, Informationssicherheitsingenieur bei Yandex, ist dieser Ansatz eine Standardpraxis für alle Produkte des Unternehmens.

Zur Information: OWASP (Open Web Application Security Project) ist eine gemeinnützige Organisation, die sich mit der Entwicklung von Leitfäden und Frameworks im Bereich der Sicherheit befasst. Nutzer von Yandex Drops können nun sicher sein, dass ihre Daten geschützt sind.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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