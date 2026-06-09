Personalisierte Empfehlungen im Apple App Store eingeführt

Apple verändert den Prozess der Entdeckung neuer Apps im App Store grundlegend. Nutzer erhalten nun personalisierte Empfehlungen basierend auf ihren Interessen und ihrem Verhalten, anstatt sich nur auf Top-Charts oder die Auswahl der Redaktion zu verlassen. Diese auf der WWDC-Konferenz vorgestellte Neuerung soll die App-Welt für iPhone-Nutzer näher bringen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Im Rahmen des neuen Systems wird im App Store ein Bereich „Personalized Collections“ (Personalisierte Sammlungen) erscheinen. Zudem erklärt eine spezielle „App Notes“-Funktion, warum eine bestimmte App empfohlen wird. Diese Empfehlungen verbessern sich im Laufe der Zeit basierend auf der Nutzungs- und Download-Historie des Nutzers.

Auch für Entwickler wurden mehrere Vorteile geschaffen. Sie können nun hochwertige Bilder und Videos oben auf Produktseiten und in Suchergebnissen verwenden. Dies ermöglicht eine effektivere Werbung für neue Inhalte oder saisonale Angebote. Darüber hinaus hilft die neue Asset Library, Marketingmaterialien ordentlich zu verwalten.

Apple führt auch das „App Bundles“-System für Entwickler im Abonnementgeschäft ein. Dies ermöglicht es mehreren Entwicklern, zusammenzuarbeiten und ihre Apps als ein einziges Paket zu einem günstigeren Preis als beim Einzelkauf anzubieten. Außerdem wird ein Mehrbenutzer-Kaufsystem für Organisationen und große Gruppen eingeführt.