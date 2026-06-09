In der russischen Region Kaliningrad wurde ein Pilotprojekt zur Bearbeitung landwirtschaftlicher Flächen mit Hilfe von Agro-Drohnen gestartet. Diese Initiative wird in Zusammenarbeit zwischen dem Unternehmen „Aeromaks“ und der größten landwirtschaftlichen Holding der Region, „DolgovGrupp“, umgesetzt. Im Rahmen des Projekts, das bis Oktober läuft, werden unbemannte Luftfahrzeuge Tausende von Hektar Land bearbeiten. Wie Ixbt.com berichtet .

Der Schwerpunkt liegt auf Gebieten mit komplexem Relief, in denen der Einsatz traditioneller schwerer Maschinen schwierig oder ineffizient ist. Die Arbeiten werden in den Gebieten von sechs städtischen Bezirken durchgeführt, darunter Gusev, Nesterov und Tschernjachowsk. Agro-Drohnen fliegen in Höhen von bis zu fünf Metern und ermöglichen die hochpräzise Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln.

Der Vorteil dieser Technologie besteht darin, dass sie die Pflanzen nicht schädigt und im Gegensatz zu schweren Maschinen keine Bodenverdichtung verursacht. Außerdem steigt die Geschwindigkeit der agrotechnischen Maßnahmen erheblich, da Drohnen zu jeder Tageszeit und unmittelbar nach Regen eingesetzt werden können.

Dieses Projekt ist Teil des regionalen Programms „Yantarniy Dron“, das bis 2030 läuft und die Digitalisierung des agroindustriellen Komplexes zum Ziel hat. In Zukunft werden solche Technologien die landwirtschaftliche Effizienz auf ein neues Niveau heben.