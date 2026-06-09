Apple entfernt Apps, die Nutzer nicht binden

Apple hat Entwickler gewarnt, dass bestimmte Apps vollständig aus dem App Store entfernt werden könnten. Laut den diese Woche veröffentlichten aktualisierten App Review Guidelines können Apps, die lange Zeit nicht aktualisiert oder verbessert wurden oder Nutzer nicht binden konnten, von der Plattform entfernt werden. Dies ist eine wichtige Änderung in Apples Politik, da das Unternehmen zuvor nur neue Apps ablehnte, die Kopien waren oder zu gesättigten Kategorien gehörten. Techcrunch.com berichtet .

Zuvor rieten Apples Richtlinien Entwicklern davon ab, neue Produkte in Kategorien zu erstellen, in denen es bereits viele Apps gab. Die alten Regeln besagten scherzhaft: „Der App Store hat genug Taschenlampen-, Wahrsage-, Dating- und Trinkspiele. Wir lehnen solche Apps ab, es sei denn, sie bieten ein einzigartiges und hochwertiges Erlebnis.“ Der aktualisierte Text während der WWDC-Konferenz fordert Entwickler nun auf, davon abzusehen, Varianten bestehender beliebter Apps zu erstellen.

Die neue Liste umfasst nun Hintergrundbild-Apps, einfache Timer und Soundeffekt-Apps. Apple erklärte, dass diese Kategorien im App Store „gut etabliert“ sind und nun nur noch Anwendungen akzeptiert werden, die ein „deutlich unterschiedliches oder verbessertes“ Erlebnis bieten. Andernfalls können diese Apps aus dem Store entfernt werden.

Diese Änderungen stehen im Zusammenhang mit Apples Bemühungen, das Such- und Entdeckungssystem für Apps im App Store zu verbessern. Auf der WWDC-Veranstaltung stellte das Unternehmen personalisierte Empfehlungen und Marketing-Tools vor, um Entwicklern beim Wachstum ihres Geschäfts und der Rückgewinnung von Nutzern zu helfen. Die Reduzierung minderwertiger Apps erleichtert die Arbeit von Entwicklern, die Qualitätsprodukte erstellen.

Darüber hinaus warnte Apple Entwickler, die wiederholt minderwertige und mittelmäßige Apps einreichen, dass sie vollständig aus dem Apple Developer Program ausgeschlossen werden könnten. Das Unternehmen hat das Ziel, nur die besten und nützlichsten Inhalte für Nutzer zu behalten.