Einige Banking-Apps funktionieren nach Installation von iOS 27 Beta nicht mehr

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Einige Banking-Apps funktionieren nach Installation von iOS 27 Beta nicht mehr

Nutzer, die die erste Beta-Version des Betriebssystems iOS 27 installiert haben, stoßen bei mehreren russischen Apps auf Probleme. Insbesondere stürzen die neuesten Versionen von „T-Bank“ beim Öffnen ab. Die Bankverwaltung bestätigte später offiziell das Vorhandensein dieses Fehlers. Ixbt.com berichtet .

Außerdem wird über Störungen in bestimmten Versionen der „SberBank“-App berichtet. Darüber hinaus hatten Nutzer Schwierigkeiten bei der Nutzung der Dienste „Samokat“ und „Koshelyok“. Gleichzeitig funktionieren viele beliebte Anwendungen wie „Gosuslugi“, „Avito“, „VKontakte“, Ozon und Wildberries weiterhin wie gewohnt.

Die Probleme haben auch ausländische Nutzer nicht verschont. iPhone-Besitzer beschweren sich über die Inkompatibilität einiger Anwendungen mit iOS 27. Insbesondere wurden Fehler im beliebten Spiel Genshin Impact und im Dienst Uber festgestellt.

Da es sich um die erste Beta-Version für Entwickler handelt, sind solche Fehler zu erwarten. App-Entwickler und Apple werden voraussichtlich alle notwendigen Korrekturen vor der Veröffentlichung der stabilen Version von iOS 27 vornehmen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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