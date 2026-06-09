iOS 27: Neue Funktionen, die Apple auf der Keynote nicht erwähnt hat

Der Hauptstar der diesjährigen Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) war das aktualisierte Siri AI. Obwohl iOS 27 keine revolutionären Änderungen aufweist, wurden viele kleine, aber nützliche Funktionen hinzugefügt, die iPhone-Nutzern im Alltag sehr helfen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Eine der von Apple auf der Bühne nicht angekündigten Neuerungen sind die erweiterten Möglichkeiten zur Batteriestromverwaltung. Nutzer können das Ladelimit nun präziser einstellen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Dies ist besonders für Besitzer von iPhone 15 und neueren Modellen nützlich.

Außerdem wurde die Anpassung des Kontrollzentrums (Control Center) vereinfacht. Drittanbieter-Entwickler können nun benutzerdefinierte Schaltflächen für ihre Apps hinzufügen, was Nutzern einen schnelleren Zugriff auf ihre Lieblingsfunktionen ermöglicht. Apple hat diese Komfortfunktion während der Präsentation nicht im Detail erläutert.

Auch die Nachrichten-App bietet mehrere neue Komfortfunktionen. So wurde die Funktion zum zeitgesteuerten Senden von Nachrichten verbessert, und Nutzer können ihre Emojis nun flexibler bearbeiten. Solche kleinen Details machen das iOS 27-System perfekter und nutzerorientierter.