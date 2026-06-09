iOS 27: Neue Funktionen, die Apple auf der Keynote nicht erwähnt hat

·5·Technologie
iOS 27: Neue Funktionen, die Apple auf der Keynote nicht erwähnt hat

Der Hauptstar der diesjährigen Apple Worldwide Developer Conference (WWDC) war das aktualisierte Siri AI. Obwohl iOS 27 keine revolutionären Änderungen aufweist, wurden viele kleine, aber nützliche Funktionen hinzugefügt, die iPhone-Nutzern im Alltag sehr helfen. Laut Techcrunch.com berichtet .

Eine der von Apple auf der Bühne nicht angekündigten Neuerungen sind die erweiterten Möglichkeiten zur Batteriestromverwaltung. Nutzer können das Ladelimit nun präziser einstellen, um die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Dies ist besonders für Besitzer von iPhone 15 und neueren Modellen nützlich.

Außerdem wurde die Anpassung des Kontrollzentrums (Control Center) vereinfacht. Drittanbieter-Entwickler können nun benutzerdefinierte Schaltflächen für ihre Apps hinzufügen, was Nutzern einen schnelleren Zugriff auf ihre Lieblingsfunktionen ermöglicht. Apple hat diese Komfortfunktion während der Präsentation nicht im Detail erläutert.

Auch die Nachrichten-App bietet mehrere neue Komfortfunktionen. So wurde die Funktion zum zeitgesteuerten Senden von Nachrichten verbessert, und Nutzer können ihre Emojis nun flexibler bearbeiten. Solche kleinen Details machen das iOS 27-System perfekter und nutzerorientierter.

AppleiOS 27iPhoneSiri AIWWDC
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Yandex erweitert das geografische Angebot an sicheren E-Bike-VermietungenYandex erweitert das geografische Angebot an sicheren E-Bike-VermietungenHeute, 15:21Agro-Drohnen beginnen mit der Bearbeitung landwirtschaftlicher Flächen in RusslandAgro-Drohnen beginnen mit der Bearbeitung landwirtschaftlicher Flächen in RusslandHeute, 14:59Neue Abgabe für Laptops und Smartphones: Zahlungshöhe hängt von der Marke abNeue Abgabe für Laptops und Smartphones: Zahlungshöhe hängt von der Marke abHeute, 14:53Personalisierte Empfehlungen im Apple App Store eingeführtPersonalisierte Empfehlungen im Apple App Store eingeführtHeute, 14:52Apple führt universelle Abonnements für Apps im App Store einApple führt universelle Abonnements für Apps im App Store einHeute, 14:51Yandex Drops KI-Kopfhörer bestehen OWASP-SicherheitsauditYandex Drops KI-Kopfhörer bestehen OWASP-SicherheitsauditHeute, 14:22
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse