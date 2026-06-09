Yandex erweitert das geografische Angebot an sicheren E-Bike-Vermietungen

Das Yandex-Team gab die Erweiterung seines Flottes an Yandex Bike E-Bikes, die für Kurierlieferdienste konzipiert sind, sowie des Nutzungsgebiets bekannt. Jetzt können diese sicheren Fahrzeuge in mehr als 20 Städten Russlands gemietet werden, wobei die Gesamtzahl der Fahrräder von 20.000 auf 30.000 erhöht wurde. Laut Ixbt.com Bericht .

Die Liste der Städte, in denen eine Vermietung möglich ist, umfasst Moskau, Sankt Petersburg, Jekaterinburg, Nowosibirsk, Kasan, Nischni Nowgorod, Samara, Ufa, Krasnodar und andere große Zentren. Dieser Dienst kann nicht nur von Yandex-Kurieren, sondern auch von anderen Lieferdiensten und Mitarbeitern von Unternehmen mit eigener Logistik genutzt werden.

Für Nutzer wurden individuelle und korporative (B2B) Tarife eingeführt. Zur Erinnerung: Yandex Bike ist ein spezielles E-Bike, das 2022 vom Unternehmen entwickelt und 2023 auf die Straßen gebracht wurde. Es ist mit einem 240 W Motor und einem Akku mit Überwachungssystem ausgestattet, das Überhitzung und Kurzschlüsse verhindert.

Um die Sicherheit zu gewährleisten, begrenzt das im Gerät installierte IoT-Modul die Höchstgeschwindigkeit auf 25 km/h. Dies spielt eine wichtige Rolle bei der Sicherung der Sicherheit von Kurieren und Fußgängern.