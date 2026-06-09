Apple wird voraussichtlich bald ein faltbares iPhone-Modell vorstellen

Apples lang erwartetes faltbares iPhone-Smartphone könnte diesen Herbst vorgestellt werden. Vertrauliche Dateien, die vom Forscher @M1Astra in der iOS 27 Beta-Version für Entwickler gefunden wurden, deuten darauf hin. Das bedeutet, dass wir beim Präsentieren der neuen Geräte durch Apple im September endlich das erste faltbare Smartphone der Marke sehen könnten. Techcrunch.com berichtet .

Obwohl Apple derzeit keine faltbaren Telefone im Arsenal hat, sind in den iOS 27-Codebegriffe wie „foldState“, „mechanicalAngleDegrees“, „angleDegrees“ und „MGGetLogicalDeviceDisplayCount“ aufgetaucht. Diese Befehle zeigen, dass die Software den gefalteten Zustand des Telefons, den Öffnungswinkel und die Anzahl der verwendeten Displays erkennen kann. Somit wird das kommende faltbare Gerät mit dem auf der WWDC-Veranstaltung am Montag vorgestellten iOS 27-System laufen.

Während Unternehmen wie Samsung und Huawei seit über fünf Jahren faltbare Smartphones produzieren, sind die Erwartungen an Apples ersten Versuch sehr hoch. Die Dicke ist für Verbraucher solcher Geräte von entscheidender Bedeutung. Das Vorhandensein eines zweiten Bildschirms könnte den Komfort beim Einstecken in die Tasche nicht übertreffen, aber Apple verfügt über umfangreiche Erfahrung darin, iPhone-Gehäuse so kompakt wie möglich zu gestalten.

Im vergangenen Jahr stellte das Unternehmen das iPhone Air-Modell mit einer Dicke von nur 5,6 Millimetern vor. Wenn das faltbare Gerät auf der Basis von zwei iPhone Air-Bildschirmen erstellt wird, würde seine Dicke etwa 11,2 Millimeter betragen. Das wäre dünner als alle faltbaren Smartphones außer dem neuesten Galaxy Z Fold7-Modell von Samsung.