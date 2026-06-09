Die FAANG-Ära ist vorbei: MANGOS beherrscht jetzt die Tech-Welt

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Die FAANG-Ära ist vorbei: MANGOS beherrscht jetzt die Tech-Welt

Die FAANG-Gruppe (Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google), die lange Zeit die Tech-Welt dominierte, macht Platz für eine neue und mächtigere Allianz. Bis zum Sommer 2026 hat die Branche sich durch die erwarteten rekordverdächtigen IPOs von Unternehmen wie SpaceX, Anthropic und OpenAI vollständig verändert. Techcrunch.com berichtet .

Das neu gebildete Akronym MANGOS, das sich wie ein Virus in den sozialen Medien verbreitet, umfasst Meta, Anthropic, NVIDIA, Google, OpenAI und SpaceX. Der von den Entwicklern @krishdotdev und @lilscoot auf der Plattform X vorgeschlagene Name repräsentiert die neuen Führer der Ära der künstlichen Intelligenz und Raumfahrttechnologien.

Obwohl Amazon und Netflix weiterhin stark sind, sind ihre Erfolge im Streaming und E-Commerce heute nicht mehr so revolutionär wie KI und agentenbasierte Systeme. Derzeit wird die Zukunft der Tech-Branche um künstliche Intelligenz und autonome Technologien herum aufgebaut.

Der Erfolg der MANGOS-Gruppe wird voraussichtlich eine neue Grundlage für die Weltwirtschaft bilden. Es ist jedoch entscheidend, dass diese Veränderungen keine sozialen Probleme wie Arbeitsplatzabbau verursachen, sondern einem gesunden Wirtschaftswachstum dienen. Es ist Zeit, sich von FAANG zu verabschieden; die MANGOS-Ära ist da!

MANGOSFAANGOpenAISpaceXNVIDIA
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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