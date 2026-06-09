iPhone Ultra erkennt Faltwinkel und passt Oberfläche und Audio an

In der Beta-Version des Betriebssystems iOS 27 wurden interessante Details zum Faltmechanismus des zukünftigen Modells iPhone Ultra (oder iPhone Fold) entdeckt. Laut dem Insider Digital Chat Station wird das Smartphone in der Lage sein, den Öffnungs- und Schließwinkel des Scharniers in Echtzeit mit hoher Präzision zu messen. Dies berichtet Ixbt.com Bericht .

Das Gerät kann seinen geschlossenen, vollständig geöffneten oder halb gefalteten Zustand selbstständig erkennen. Dementsprechend ändert sich die Position der Oberflächenelemente dynamisch: Im geschlossenen Zustand erscheint beispielsweise ein standardmäßiger Bildschirm wie beim iPhone, im geöffneten Zustand ein Desktop im iPad-Stil. Außerdem wird angegeben, dass die Lautsprecherausgabe je nach Position des Geräts angepasst wird.

Der bekannte Blogger Sahil Karoul hat kürzlich Prototypen des iPhone Fold in den klassischen Farben Weiß und Schwarz vorgestellt. Das faltbare iPhone wird voraussichtlich im „Buchformat“ erscheinen, mit einem 7,7 Zoll großen internen Bildschirm und einem externen Display von etwa 5,3 Zoll. Ein besonderes Merkmal des Geräts ist die Verlagerung der Lautstärketasten an die Oberseite des Gehäuses.

Gerüchten zufolge wird die Ein-/Aus-Taste auf der rechten Seite mit einem Touch ID-Sensor kombiniert, was auf die Rückkehr eines Fingerabdrucksensors bei Apple-Smartphones hindeutet. Digital Chat Station hatte zuvor Vertrauen gewonnen, indem er Informationen über das Xiaomi 15 und andere Flaggschiffe vor der offiziellen Präsentation genau ankündigte.