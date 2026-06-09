iPhone Ultra erkennt Faltwinkel und passt Oberfläche und Audio an

·4·Technologie
iPhone Ultra erkennt Faltwinkel und passt Oberfläche und Audio an

In der Beta-Version des Betriebssystems iOS 27 wurden interessante Details zum Faltmechanismus des zukünftigen Modells iPhone Ultra (oder iPhone Fold) entdeckt. Laut dem Insider Digital Chat Station wird das Smartphone in der Lage sein, den Öffnungs- und Schließwinkel des Scharniers in Echtzeit mit hoher Präzision zu messen. Dies berichtet Ixbt.com Bericht .

Das Gerät kann seinen geschlossenen, vollständig geöffneten oder halb gefalteten Zustand selbstständig erkennen. Dementsprechend ändert sich die Position der Oberflächenelemente dynamisch: Im geschlossenen Zustand erscheint beispielsweise ein standardmäßiger Bildschirm wie beim iPhone, im geöffneten Zustand ein Desktop im iPad-Stil. Außerdem wird angegeben, dass die Lautsprecherausgabe je nach Position des Geräts angepasst wird.

Der bekannte Blogger Sahil Karoul hat kürzlich Prototypen des iPhone Fold in den klassischen Farben Weiß und Schwarz vorgestellt. Das faltbare iPhone wird voraussichtlich im „Buchformat“ erscheinen, mit einem 7,7 Zoll großen internen Bildschirm und einem externen Display von etwa 5,3 Zoll. Ein besonderes Merkmal des Geräts ist die Verlagerung der Lautstärketasten an die Oberseite des Gehäuses.

Gerüchten zufolge wird die Ein-/Aus-Taste auf der rechten Seite mit einem Touch ID-Sensor kombiniert, was auf die Rückkehr eines Fingerabdrucksensors bei Apple-Smartphones hindeutet. Digital Chat Station hatte zuvor Vertrauen gewonnen, indem er Informationen über das Xiaomi 15 und andere Flaggschiffe vor der offiziellen Präsentation genau ankündigte.

AppleiPhone UltraiPhone FoldiOS 27Technologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Zerschlagung der Aisuru- und Kimwolf-Botnetze konnte DDoS-Angriffe nicht stoppenZerschlagung der Aisuru- und Kimwolf-Botnetze konnte DDoS-Angriffe nicht stoppenHeute, 15:53„Revolutionäre“ Festkörperbatterie mit 100.000 Zyklen entpuppt sich als Schwindel„Revolutionäre“ Festkörperbatterie mit 100.000 Zyklen entpuppt sich als SchwindelHeute, 15:50Apple entfernt Apps, die Nutzer nicht bindenApple entfernt Apps, die Nutzer nicht bindenHeute, 15:25iOS 27: Neue Funktionen, die Apple auf der Keynote nicht erwähnt hatiOS 27: Neue Funktionen, die Apple auf der Keynote nicht erwähnt hatHeute, 15:23Einige Banking-Apps funktionieren nach Installation von iOS 27 Beta nicht mehrEinige Banking-Apps funktionieren nach Installation von iOS 27 Beta nicht mehrHeute, 15:22Yandex erweitert das geografische Angebot an sicheren E-Bike-VermietungenYandex erweitert das geografische Angebot an sicheren E-Bike-VermietungenHeute, 15:21
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Warum kann Googles KI ihren eigenen Namen nicht richtig schreiben?
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Wissenschaftler haben Solarzellen entwickelt, die 10.000-mal dünner als ein menschliches Haar sind
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Super Edition und Honor 600 Pro vor der Vorstellung enthüllt
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Pro in China vorgestellt: 200-MP-Kamera und 8000-mAh-Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Honor 600 Smart Edition: Mit 200 MP Kamera und 8600 mAh Akku
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
Mikroben entdeckt, die Baumaterial aus Marsboden erzeugen
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
iPhone 18 Pro Farben enthüllt: Dark Cherry wird zum Haupttrend
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse
Xiaomi Air Smartphone eingestellt: 200 MP Kamera und ultradünnes Gehäuse