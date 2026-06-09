Rivian beginnt mit der Auslieferung des R2 SUV, seines wichtigsten Modells

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Rivian beginnt mit der Auslieferung des R2 SUV, seines wichtigsten Modells

Ab Dienstag hat Rivian offiziell mit der Auslieferung seiner neuen elektrischen R2-SUVs an die ersten Kunden begonnen. Dieser Schritt markiert den Beginn einer neuen Ära für den Elektrofahrzeughersteller auf dem Weg zum Massenmarkt. Rivian-Gründer und CEO RJ Scaringe bezeichnete das R2-Modell als das "wichtigste Produkt", das das Unternehmen je vorgestellt hat, da es eine zentrale Rolle in den Ambitionen der Marke im Bereich des autonomen Fahrens spielt. Laut Techcrunch.com berichtet .

Das R2-Modell, das bei etwa 58.000 Dollar beginnt, vereint viele Funktionen des vorherigen R1-SUVs und bietet ein kompakteres und erschwinglicheres Design. Das Unternehmen plant, ab 2027 eine Version für unter 50.000 Dollar und bis Ende des Jahres eine noch einfachere Variante für rund 45.000 Dollar auf den Markt zu bringen. Rivian hat sich zum Ziel gesetzt, bis Ende dieses Jahres zwischen 20.000 und 25.000 R2-Einheiten auszuliefern, was es zu einem der am schnellsten verkauften Elektrofahrzeuge in der Geschichte der USA machen könnte.

Die Produktion läuft derzeit im Werk in Normal, Illinois, während ein neues Werk in Georgia voraussichtlich 2028 eröffnet wird. Der R2 debütiert in einem komplexen Marktumfeld, da die Umweltauflagen in den USA gelockert und Steueranreize für Elektrofahrzeuge abgeschafft wurden. Dennoch sieht RJ Scaringe den geringeren Wettbewerb als Chance für sein Unternehmen und ist überzeugt, dass der R2 eine der attraktivsten Optionen sein wird.

Darüber hinaus legt Rivian bei diesem Modell großen Wert auf Technologien für autonomes Fahren. Der R2 soll in Zukunft zu einem vollständig selbstfahrenden Fahrzeug werden. Gemäß einer im März unterzeichneten Vereinbarung mit Uber im Wert von 1,25 Milliarden Dollar sind bis zu 40.000 R2-Modelle als Robotaxis im Uber-Netzwerk geplant.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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