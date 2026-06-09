Obergrenze für Bankkarten in Russland festgelegt: Neues Gesetz verabschiedet

Die Staatsduma Russlands hat in zweiter und dritter Lesung einen neuen Gesetzentwurf als Teil der Maßnahmen zur Bekämpfung von Cyberbetrug verabschiedet. Nach den neuen Regeln kann ein Bürger nicht mehr als 20 Bankkarten auf seinen Namen registrieren. Die zuvor diskutierte Obergrenze von fünf Karten pro Bank wurde in der endgültigen Fassung gestrichen. Ixbt.com berichtet .

Zur Überwachung dieser Beschränkungen wird ein einheitliches Registrierungssystem für Bankkarten eingerichtet. Banken sind verpflichtet, Daten zur Steueridentifikationsnummer (INN) des Kunden, zur Anzahl der Karten und zu deren Nummern an dieses System zu übermitteln. Vor der Ausgabe einer neuen Karte prüfen die Banken das Limit des Kunden über dieses System. In besonderen Fällen kann eine Überschreitung dieses Limits durch einen Beschluss des Direktoriums der Zentralbank der Russischen Föderation genehmigt werden.

Darüber hinaus führt der Gesetzentwurf das Konzept der „Kinder“-SIM-Karte ein. Eltern können den Mobilfunkanbieter darüber informieren, dass eine auf ihren Namen registrierte Nummer an ihr Kind weitergegeben wurde. Danach gilt diese SIM-Karte als für Kinder bestimmt.

Ursprünglich war die Übermittlung einer solchen Benachrichtigung als obligatorisch geplant, wurde jedoch in der zweiten Lesung als freiwillig festgelegt. Das Verfahren zur Erbringung von Kommunikationsdiensten über „Kinder“-SIM-Karten wird zusätzlich von der Regierung der Russischen Föderation festgelegt.