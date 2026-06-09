Anthropic veröffentlicht sein leistungsstärkstes Claude Fable-Modell für die Öffentlichkeit

Anthropic hat sein fortschrittlichstes Modell für künstliche Intelligenz erstmals der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht, wobei dieser Prozess mit strengen Sicherheitsmaßnahmen einhergeht. Am Dienstag startete das Unternehmen Claude Fable 5, die öffentliche Version des Mythos-Modells. Laut Anthropic erzielt Fable 5 hohe Leistungen in den Bereichen Softwareentwicklung, intellektuelle Arbeit und visuelle Analyse, doch Antworten in hochriskanten Bereichen wie Cybersicherheit, Biologie und Chemie werden blockiert, und das System wechselt automatisch zum Claude Opus 4.8-Modell. Techcrunch.com berichtet .

Das im April erstmals vorgestellte Mythos-Modell war aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Cybersicherheit zunächst nur für ausgewählte Partner verfügbar. Seit letzter Woche ermöglicht Anthropic hunderten von Organisationen in 15 Ländern die Nutzung dieses Modells. Jetzt ist diese Technologie für alle über Claude API und Enterprise-Pläne zugänglich. Das Fable 5-Modell wird Pro-, Max- und Team-Abonnenten bis zum 22. Juni kostenlos zur Verfügung gestellt, ab dem 23. Juni sind separate Credits für die Nutzung erforderlich.

Die Veröffentlichung des Fable-Modells fällt mit der Vorbereitung von Anthropic auf den Eintritt in den offenen Markt zusammen, neben Giganten wie OpenAI und SpaceX. Das Unternehmen warnt davor, dass sich KI-Systeme so schnell entwickeln, dass sie bald das Niveau der rekursiven Selbstverbesserung (RSI) ohne menschliches Eingreifen erreichen könnten. Daher hat Anthropic über 1000 Stunden interner und externer „Red-Teaming“-Tests durchgeführt, um zu verhindern, dass Modelle auf Mythos-Niveau in die falschen Hände geraten.

Als Sicherheitsmaßnahme hat Anthropic eine Richtlinie eingeführt, alle Verkehrsdaten für 30 Tage aufzubewahren. Das Unternehmen betont, dass diese Daten nicht zum Training der Modelle verwendet werden, sondern ausschließlich zum Schutz vor komplexen Angriffen und neuen Arten von „Jailbreak“-Versuchen. Derzeit werden 95 Prozent der Fable 5-Sitzungen erfolgreich mit den eigenen Antworten des Modells abgeschlossen, wobei das System nur in extrem komplexen Fällen auf die Unterstützung von Opus 4.8 zurückgreift.