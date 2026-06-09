Tecno fügt seiner Ella-KI-Assistentin einen Fußballmodus hinzu

Die internationale Marke Tecno hat ein umfangreiches Update für ihren intelligenten Assistenten Ella angekündigt. Der speziell für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 entwickelte Modus wird für Smartphone-Nutzer zu einem persönlichen Analysten und Begleiter. Dies berichtet Ixbt.com Bericht .

Die neue Funktion ist in die Tecno-Oberfläche integriert und läuft auf der Camon 50-Serie und anderen Geräten der Marke ohne zusätzliche Apps. Das System bietet Fans drei Haupttools: einen adaptiven Kalender, eine Spielzusammenfassung und eine in Echtzeit aktualisierte Tabelle.

Der Assistent synchronisiert den Spielplan automatisch mit der Zeitzone des Nutzers. Zudem erstellt er Vorspielanalysen, Teamstatistiken und detaillierte Berichte nach Spielende. Die Tabelle zeigt Punkte und Torverhältnisse in 12 Gruppen, wobei die aufstiegsberechtigten Teams separat hervorgehoben werden.

Darüber hinaus hat Tecno auch Unterhaltungsfunktionen nicht vergessen. Mit dem Tool „Foto mit einem Star“, das auf einem generativen neuronalen Netzwerk basiert, können Nutzer ihre Selfies mit Bildern ihrer Lieblingsfußballer kombinieren und in sozialen Netzwerken teilen.