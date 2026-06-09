VTB führt QR-Code-Überweisungen über SBP für Privatpersonen ein

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VTB führt QR-Code-Überweisungen über SBP für Privatpersonen ein

Die VTB Bank hat eine neue Methode für Privatpersonen eingeführt, um Geld über das System für Schnellzahlungen (SBP) mithilfe von Telefonnummern zu überweisen. Nutzer können nun Gelder über einen persönlichen QR-Code empfangen. Dieser vom Nationalen Zahlungssystem für Karten (NSPK) entwickelte Dienst ermöglicht es dem Empfänger, einen speziellen Code in der App zu generieren und ihn dem Absender zur Verfügung zu stellen. Laut Ixbt.com Bericht .

Um die Zahlung durchzuführen, muss der Absender den QR-Code einfach mit der Smartphone-Kamera oder der Banking-App scannen und die Transaktion bestätigen. Dabei ist es nicht erforderlich, die Telefonnummer des Empfängers einzugeben oder seine Bank auszuwählen. Vertreter der VTB betonen, dass diese Technologie für persönliche Abrechnungen praktisch ist und die Privatsphäre schützt, da die Telefonnummer während des Prozesses nicht offengelegt wird.

Das NSPK hat besonders darauf hingewiesen, dass diese Lösung bankenübergreifend ist und nicht auf die Infrastruktur einer einzigen Bank beschränkt bleibt. Kunden verschiedener Kreditinstitute können schnell und einfach Geld miteinander überweisen. Der Empfänger kann Codes mit oder ohne festgelegten Betrag erstellen sowie Zahlungslinks zum Sammeln von Geldern nutzen.

Derzeit ist dieser Dienst für alle Nutzer von VTB Online verfügbar. Für Transaktionen innerhalb der kostenlosen Limits des SBP wird keine Provision erhoben. Neue teilnehmende Banken treten weiterhin dem System bei, was die Reichweite des Dienstes weiter ausweitet.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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