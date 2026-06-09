7600 mAh Akku und 120 Hz Display: Redmi Pad 2 9.7 kommt in den Verkauf

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7600 mAh Akku und 120 Hz Display: Redmi Pad 2 9.7 kommt in den Verkauf

Das erschwingliche Redmi Pad 2 9.7 Tablet von Xiaomi, das kürzlich auf dem internationalen Markt debütierte, wird ab dem 11. Juni 2026 verkauft. Dies berichten die Pressedienste großer Elektronikdistributoren und Einzelhändler. Ixbt.com berichtet .

Nutzern werden das Basismodell des Tablets sowie eine Version mit 4G-Unterstützung angeboten. Das Gerät ist in zwei Farben erhältlich: Graphitgrau und Silber. Für die erste Verkaufsphase werden spezielle Rabattpreise erwartet.

Das Tablet ist mit einem 9,7-Zoll-Display mit 2K-Auflösung (2048 x 1280 Pixel) und einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet. Die maximale Helligkeit des Displays beträgt 600 Nits, was auch bei sonnigem Wetter komfortables Lesen ermöglicht.

Für die Leistung des Geräts sorgt die Snapdragon 6s 4G Gen 2 Plattform. Es verfügt außerdem über eine 8-MP-Hauptkamera und eine 5-MP-Frontkamera. Der 7600 mAh Akku unterstützt 18 W Ladetechnologie.

Das Redmi Pad 2 9.7 läuft unter dem neuen Betriebssystem Xiaomi HyperOS 3. Das Gerät ist nur 7,4 mm dick und zeichnet sich durch ein kompaktes und modernes Design aus.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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