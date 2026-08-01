Intel Arc B580 Grafikkarte unter 300 US-Dollar gefallen

·25·Technologie
Intel Arc B580 Grafikkarte unter 300 US-Dollar gefallen

Zu einer Zeit, in der die Preise für Grafikadapter auf dem Weltmarkt wieder steigen und voraussichtlich weiter teurer werden, wird das Modell Intel Arc B580 paradoxerweise billiger. Berichten von ixbt.com zufolge hat sich dieses Gerät bereits zu einem der besten Angebote im Verhältnis zur Speicherkapazität entwickelt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Diese moderne Grafikkarte ist mit 12 GB GDDR6-Speicher ausgestattet, der auf einem 192-Bit-Bus arbeitet. Dank dieser technischen Daten kann das Gerät im Vergleich zu Mitbewerbern bei Auflösungen über Full HD deutlich stabilere und bessere Ergebnisse erzielen.

Preisdynamik und Wettbewerb

Auf dem US-Markt ist der Preis dieser Grafikkarte auf 290 US-Dollar gesunken, während sie in europäischen Ländern für unter 280 Euro zu finden ist. Experten achten auf diese Situation, da sie den allgemeinen Markttrends widerspricht.

Bemerkenswert ist, dass das neu aufgelegte RTX 3060-Modell mit 12 GB Speicher derzeit teurer bewertet wird. Gleichzeitig bietet es eine deutlich geringere Leistung und unterstützt keine Frame-Generation.

Vor dem Hintergrund allgemeiner Preissteigerungen auf dem Markt schafft der Preisrückgang der Intel Arc B580 eine günstige Gelegenheit für Käufer. Insbesondere für Anwender, die im mittleren Preissegment nach hoher Leistung und modernen Technologien suchen, wird dies zu einer optimalen Wahl.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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