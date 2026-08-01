Wie sich die Radeon RX 9050 in den ersten Tests geschlagen hat

Die ersten Testergebnisse der kürzlich vorgestellten AMD Radeon RX 9050 GPU wurden im Internet veröffentlicht und verzeichneten eines der unerwartetsten Ergebnisse auf dem Markt. Laut ixbt.com erwies sich die getestete Version mit 8 GB Speicher als die schwächste Grafikkarte der neuen Generation und liegt sogar deutlich hinter ihrem Hauptkonkurrenten zurück. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Zur Erinnerung: Die 4 GB Speichervariante dieses Modells wird nicht einzeln im Einzelhandel erhältlich sein, sondern ausschließlich in Komplett-PCs an Kunden ausgeliefert. Daher stehen die Leistung und die Möglichkeiten der unabhängig erwerbbaren 8 GB Version im Fokus von Experten und Anwendern.

Testergebnisse und Leistungsniveau

Die durchgeführten Tests zeigten, dass die neue Grafikkarte im 3DMark-Benchmark durchschnittlich 18% schwächer abschnitt als ihr Hauptkonkurrent, die GeForce RTX 5050 . Der Leistungsunterschied in Spielen ist noch deutlicher und beläuft sich auf etwa 30%.

Obwohl bei dem Spiel DOOM The Dark Ages in Auflösungen höher als Full HD eine leicht abweichende Situation zu beobachten war, führen Experten dies auf die spezifischen technischen Eigenschaften dieses Titels zurück. Zieht man 30% von den Werten der GeForce RTX 5050 ab, entspricht das Endergebnis dem Niveau der GeForce RTX 2060.

Marktposition und Energieverbrauch

Analysen zufolge erwies sich das Modell Radeon RX 9050 als schwächer als jede im Einzelhandel erhältliche diskrete Grafikkarte der vorherigen Generationen der Radeon RX 7000 und GeForce RTX 40 Serien. Es ist jedoch anzumerken, dass sie etwas schneller arbeitet als die GeForce RTX 3050.

Nichtsdestotrotz könnte die Tatsache, dass die Einzelhandelspreise der Produkte von AMD und ihrem Konkurrenten fast auf demselben Niveau liegen, bei den Nutzern Fragen aufwerfen. Der Hauptvorteil des neuen Geräts ist sein minimaler Energieverbrauch — die GPU verbraucht weniger als 75 W. Dies ermöglicht Herstellern, Versionen ohne zusätzlichen Stromanschluss oder sogar mit passiven Kühlsystemen auf den Markt zu bringen.