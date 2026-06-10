Anthropics Fable 5-Modell erstellt Spiele mit einem einzigen Befehl

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Anthropics Fable 5-Modell erstellt Spiele mit einem einzigen Befehl

Anthropic hat die erste öffentliche Version seines lang erwarteten Mythos-Modells – Claude Fable 5 – veröffentlicht. Ethan Mollick, ein renommierter KI-Forscher und Professor an der University of Pennsylvania, testete das Modell und stellte fest, dass seine Fähigkeiten erstaunlich sind. Laut Mollick übertrifft Fable 5 alle öffentlichen Modelle, die er bisher verwendet hat, erheblich. Techcrunch.com berichtet .

Laut dem Forscher kann das neue Modell stundenlang ununterbrochen an mehrseitigen technischen Aufgaben arbeiten und zeigt hohe Effizienz bei der Lösung komplexer Probleme. Am interessantesten ist, dass es Mollick gelang, auf der Claude Code-Plattform mehrere voll funktionsfähige Videospiele mit nur einem einzigen initialen Prompt zu erstellen.

Zu den erstellten Spielen gehören eine einzigartige Interpretation des klassischen Snake-Spiels, Strata, das auf dem Beleuchten unterirdischer Tunnel basiert, und Duino, inspiriert von der Poesie des deutschen Dichters Rainer Maria Rilke. Obwohl die Grafiken noch nicht perfekt sind, wird die Generierung kompletter Spielmechaniken aus einem einzigen Befehl als technologische Revolution gefeiert.

Neben Spielen konnte das Fable 5-Modell auch Isochronen-Karten – komplexe Tools zur Visualisierung der Reisezeit zwischen zwei Punkten – mit hoher Präzision erstellen. Das bedeutet, dass Projekte, die früher ein ganzes Team von Entwicklern erforderten, jetzt mit Hilfe von KI in Minuten fertig sein können.

Diese Nachricht eröffnet „Vibe Codern“ in der Softwarebranche erhebliche Möglichkeiten. Die von Claude Fable 5 demonstrierten Ergebnisse sind ein wichtiger Indikator dafür, wie schnell die KI-Fähigkeiten wachsen und wie sich komplexe Programmierprozesse in der Zukunft grundlegend verändern werden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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