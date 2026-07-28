Thea Energy erhält 20-Millionen-Dollar-Zuschuss für Fusionsreaktoren

Thea Energy, ein Startup, das die Kommerzialisierung von Fusionsenergie anstrebt, hat einen großen Bundeszuschuss in Höhe von 20 Millionen Dollar vom US-Energieministerium gewonnen. Diese Mittel werden in die Finanzierung des Herstellungsprozesses von Hochtemperatur-Supraleiter-Magneten (HTS) fließen und dienen als wichtiger Schritt bei der Schaffung künftiger Energiequellen. Dies berichtete Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch wurde diese Finanzierung von der Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) des US-Energieministeriums bereitgestellt. Die Produktion war für Hard-Tech-Startups schon immer mit enormen finanziellen Aufwendungen verbunden, weshalb dieser Zuschuss eine wichtige Unterstützung für das Unternehmen darstellt.

Magnetischer Einschluss und Stellarator-Technologie

Magnetische Einschlussreaktoren sind eine der beiden Hauptmethoden zur Erzeugung von Fusionsenergie, bei denen starke Magnetfelder das Plasma halten und komprimieren. Teilchen werden erhitzt, bis sie verschmelzen und eine enorme Menge an Energie freisetzen. HTS-Magnete gehören dabei zu den teuersten, aber entscheidenden Komponenten.

Der Reaktor von Thea Energy basiert auf einem Design, das als Stellarator bekannt ist. Stellaratoren ähneln einem verdrehten Fahrradschlauch und helfen, das Plasma effizienter einzuschließen. Normalerweise werden Magnete für solche Geräte in komplexen Formen hergestellt, was ihre Kosten drastisch erhöht.

Innovativer Ansatz zur Kostensenkung

Um die Herstellungskosten zu senken, hat Thea eine einzigartige Lösung angewendet. Die 12 großen Magnete, die die Hauptfunktion im Reaktor des Unternehmens erfüllen, werden aus nur vier verschiedenen Vorlagen gefertigt. Zudem haben alle über 300 kleineren Magnete, die zur präzisen Plasmatuning verwendet werden, eine identische Form.

Diese kleineren Magnete sind entlang des Reaktorumfangs wie Pixel auf einem Computerbildschirm verteilt. Ihre softwarebasierte Steuerung erhöht die Toleranz gegenüber Herstellungsfehlern und senkt letztlich die Gesamtkosten erheblich.

Heute gilt Thea Energy als eines der am besten finanzierten Fusions-Startups. Im Mai dieses Jahres sammelte das Unternehmen 100 Millionen Dollar an Investitionen ein, und Anfang 2024 schloss es erfolgreich eine Series-A-Runde über 20 Millionen Dollar ab. Wie viele Branchenkollegen plant Thea, bis Mitte der 2040er Jahre das erste kommerzielle Fusionskraftwerk zu bauen.