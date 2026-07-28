Dassault Falcon 10X Business-Jet erneut verschoben

Der französische Hersteller Dassault Aviation hat den Auslieferungstermin seines neuen Flaggschiff-Business-Jets Falcon 10X an Kunden offiziell erneut verschoben. Laut ixbt.com sind die Erstflüge des Flugzeugs nun für 2029 angesetzt, was eine Verzögerung von vier Jahren gegenüber dem ursprünglich geplanten Zeitplan bedeutet und in der Luftfahrtmarkt für heftige Diskussionen sorgt. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ursprünglich war geplant, dieses moderne Passagierflugzeug bereits Ende 2025 auf den Markt zu bringen. Obwohl der Termin zunächst auf 2027 verlegt wurde, hat sich das Programm nun um mindestens weitere zwei Jahre verzögert. Dies ist die zweite große Terminanpassung in der Geschichte des Unternehmens und wird mit verschiedenen externen Faktoren sowie Komplexitäten im Produktionsprozess erklärt.

Neue Zertifizierungsanforderungen und Gründe für die Verzögerung

Dassault-Aviation-Chef Éric Trappier erklärte, dass mehrere schwerwiegende Faktoren zur Verlängerung des Zeitplans geführt haben. Dazu gehören die Folgen der Pandemie, anhaltende Probleme bei der Lieferung von Komponenten sowie neue Vorschriften in der Zivilluftfahrt.

Nach den Boeing 737 MAX-Tragödien wurden die Regeln für die Flugzeugzertifizierung weltweit drastisch verschärft. Laut Trappier gilt die Falcon 10X als völlig neuer Flugzeugtyp und wird genau nach diesen aktualisierten und extrem strengen Anforderungen getestet. Infolgedessen nimmt dieser rechtliche und technische Prozess deutlich mehr Zeit in Anspruch als beim Vorgängermodell Falcon 6X.

Technische Fähigkeiten und Testprozess

Trotz der Schwierigkeiten setzt das Falcon 10X-Programm seine technische Entwicklungsphase fort. Insbesondere hob der erste Prototyp der Falcon 10X am 19. Juni dieses Jahres erfolgreich in die Lüfte ab. Insgesamt ist vorgesehen, dass vier Versuchsträgerflugzeuge an Testflügen teilnehmen, um die Perfektion dieses Flugzeugs sicherzustellen.

Es wird erwartet, dass die Falcon 10X der größte und reichweitenstärkste Business-Jet in der Geschichte des Unternehmens wird. Das Flugzeug wird eine Strecke von exakt 7.500 nautischen Meilen (ca. 13.890 Kilometer) ohne Zwischenlandung zurücklegen können und eine Geschwindigkeit von 0,925 Mach erreichen.

Wettbewerbsumfeld auf dem Markt

Der neue Business-Jet muss sich auf dem globalen Luftfahrtmarkt gegen starke Konkurrenten wie die Gulfstream G700, Gulfstream G800 und Bombardier Global 8000 behaupten. Aufeinanderfolgende Verzögerungen könnten jedoch die Position des französischen Unternehmens Dassault im Segment der Ultra-Langstreckenflugzeuge erschweren.

Während der französische Hersteller derzeit seine Tests abschließt, haben seine Hauptkonkurrenten bereits damit begonnen, ihre neuesten modernen Modelle an Kunden auszuliefern.