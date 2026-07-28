Itel hat das robuste und günstige Smartphone Zeno 100 Pro vorgestellt

Der Markt für erschwingliche und robuste Gadgets wurde um ein weiteres interessantes Gerät bereichert. Auf dem indischen Markt vorgestellt, Zeno 100 Pro das Smartphone erregt Aufmerksamkeit durch seinen extrem günstigen Preis und unerwartete Funktionen. Laut ixbt.com wird dieses Gerät Käufern für umgerechnet nur 89 USD angeboten. Laut Ixbt.com berichtet dies.

Das neue Smartphone zeichnet sich durch seine Robustheit aus. Nach Angaben der Hersteller ist das Gerät nach dem Militärstandard MIL-STD-810H geschützt, was seine Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse gewährleistet. Normalerweise findet sich ein solcher Schutz bei teuren Flaggschiff-Modellen, aber sein Einsatz im Budget-Segment ist eine wichtige Neuerung.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gerät ist mit einem 6,6 Zoll großen IPS-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 90 Hz und HD+-Qualität ausgestattet. Eine hohe Bildwiederholfrequenz des Bildschirms gilt für Geräte der Einsteigerklasse als positives Merkmal. Angetrieben wird das Smartphone von einem Unisoc T7100 Octa-Core-Prozessor.

Auch die Werte bezüglich der Akkukapazität sind recht gut — Zeno 100 Pro erhielt einen 5000 mAh Akku, der das Laden mit 10 W unterstützt. Der RAM-Speicher beträgt 3 GB, mit der Möglichkeit, ihn virtuell um weitere 5 GB zu erweitern. Der interne Speicher ist auf 64 GB festgelegt.

Einzigartige Funktionen und Software

Das Smartphone läuft mit einem der neuesten Betriebssysteme —unter der Leitung. Dies sorgt für einen schnellen und stabilen Betrieb eines Geräts mit einfacheren Eigenschaften. Die Kamerafähigkeiten sind nicht sehr hoch: Die Hauptkamera löst mit 8 MP und die Frontkamera mit 5 MP auf.

Einer der herausragendsten Aspekte des Geräts ist — UltraLink Funktion. Diese Technologie ermöglicht es, auch ohne Wi-Fi oder Mobilfunknetz Anrufe zu tätigen und Nachrichten über Bluetooth auszutauschen. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Smartphone zudem über einen seitlich angebrachten Fingerabdruckscanner, Gesichtserkennung, einen Infrarotanschluss zur Steuerung von Haushaltsgeräten und einen Lautsprecher mit DTS-Klangverstärkung.