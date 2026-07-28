Peacock und YouTube erzielen strategische Partnerschaftsvereinbarung

Zu einer Zeit, in der sich die Teilnehmer des Streaming-Marktes hauptsächlich auf Fusionen und Übernahmen konzentrieren, hat sich NBCUniversal für eine andere Strategie entschieden und eine umfassende Partnerschaft mit YouTube gestartet. Laut ixbt.com wird im Rahmen der von den Parteien unterzeichneten mehrjährigen globalen strategischen Vereinbarung das Premium-Paket des Streaming-Dienstes Peacock ab Anfang 2027 für YouTube-Premium-Abonnenten in den USA verfügbar sein. Dieser Schritt ermöglicht es Zuschauern, ihre Lieblingsshows und Sportübertragungen zu genießen, ohne die Plattform zu verlassen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Gemäß der neuen Vereinbarung erhalten Millionen von Nutzer Zugriff auf die vollständige Inhaltsbibliothek von Peacock. Dazu gehören Sportwettkämpfe wie NFL und NBA, beliebte Shows wie “Saturday Night Live” und “Love Island USA”, die Serie “Law & Order: SVU” sowie erfolgreiche Projekte wie das Franchise The Real Housewives von Bravo. Alle Inhalte werden direkt in das YouTube-Erlebnis integriert, was das Suchen und Ansehen für das Publikum noch komfortabler macht.

Streaming-Dienste-Markt und Vertriebsstrategie

Diese Partnerschaft ist auch für YouTube von großer Bedeutung, da sie den Abodienst attraktiver macht und die Strategie unterstützt, die Plattform zu einem einzigen großen Streaming-Hub zu machen. Im Wettbewerb mit Plattformen wie YouTube und TikTok, die aktiv die Zeit der Verbraucher beanspruchen, suchen Medienriesen nach neuen Wegen für Wachstum. Während andere große Unternehmen im Markt Veränderungen durch große Fusionen anstreben, wählte Peacock den Weg der breiten Distribution und der Annäherung an das bestehende Publikum.

Derzeit verfolgt Peacock konsequent eine Politik, seine Inhalte auf Plattformen zu platzieren, die die Zuschauer bereits nutzen. Insbesondere hatte das Unternehmen zuvor Partnerschaften mit Amazon und Apple geschlossen. Der mit YouTube unterzeichnete globale Deal ist der bisher größte Schritt von Peacock in dieser Hinsicht. Diese Neuigkeit folgt auf Berichte, dass das Unternehmen seinen ersten Quartalsgewinn erzielt hat.

Internationaler Markt und Abonnementmöglichkeiten

Es ist erwähnenswert, dass sich diese strategische Partnerschaft nicht nur auf den US-Markt beschränkt. Die internationalen Streaming-Dienste von NBCUniversal, Universal+ und Hayu, werden in ausgewählten Märkten ebenfalls über YouTube Premium für Nutzer verfügbar gemacht. Dies wird die globale Reichweite des Dienstes erheblich erweitern.

Zudem wird es ab Spätsommer dieses Jahres möglich sein, den Peacock Premium-Dienst als separates Zusatzabonnement über YouTube Primetime Channels offiziell zu buchen. Derzeit läuft Peacock Premium in einem werbeunterstützten Modus für 10.99 Dollar pro Monat, während das Peacock Premium Plus-Paket den Nutzern seit Ende Juni über YouTube Primetime Channels angeboten wird.