Neue Funktion auf Honor-Smartphones: MagicOS schützt Benutzerdaten

Honor hat in der neuen Version des Betriebssystems MagicOS eine Funktion für „virtuelle Berechtigungen“ angekündigt, die auf den Schutz der Privatsphäre der Benutzer abzielt. Diese Neuerung schränkt häufige Datenanfragen von Apps ein und hebt die Sicherheit auf ein neues Niveau. Dies berichtet Ixbt.com .

Das neue System überwacht den Zugriff von Apps auf sensible Daten wie Nachrichten, Anruflisten und Kalender. Normalerweise benötigen Apps für Funktionen wie Kamera, Mikrofon oder Standort eine Berechtigung, was jedoch ein Risiko für Datenlecks darstellen kann.

Wenn „virtuelle Berechtigungen“ aktiviert sind und eine App versucht, sensible Daten wie die Anrufliste zu lesen, liefert das System ihr leere Daten anstelle der echten Informationen. Dies schützt die Privatsphäre des Benutzers effektiv.

Um diese Funktion zu nutzen, müssen Honor-Besitzer zu „Einstellungen“ > „Datenschutz und Sicherheit“ > „Virtuelle Berechtigungen“ navigieren. Dort können für jede App individuelle Einschränkungen festgelegt werden.

Dieses Update wird ab der Version MagicOS 10.0.0.160 eingeführt. Es wird erwartet, dass die Funktion in den kommenden Wochen auf allen kompatiblen Honor-Smartphones verfügbar sein wird.