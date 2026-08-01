20-Jähriger findet herrenloses Land auf der Karte und ernennt sich zum Präsidenten

·61·Welt
20-Jähriger findet herrenloses Land auf der Karte und ernennt sich zum Präsidenten

Daniel Jacksons Interesse an Karten führte zu einem unerwarteten Projekt. Er richtete sein Augenmerk auf ein kleines Landstück zwischen Kroatien und Serbien, das von keinem Staat beansprucht wurde, und gab die Gründung der Freien Republik Verdis bekannt.

Jackson beließ diese Initiative nicht nur beim Namen. Er verfasste eine Verfassung, bildete eine Regierung und begann, im Namen der Republik symbolische Pässe auszustellen.

Bisher existiert Verdis hauptsächlich als Online-Projekt. Es gibt keine Informationen über eine ständige staatliche Verwaltung oder eine große Bevölkerung auf seinem Territorium. Die Idee verbreitete sich jedoch rasant im Internet. Tausende Nutzer haben den Wunsch geäußert, diesem ungewöhnlichen Mikronationen-Projekt beizutreten.

Daniel JacksonVerdisMikronationKroatienSerbien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Lkw kippt im Irak um und verstreut Tausende Küken auf der StraßeLkw kippt im Irak um und verstreut Tausende Küken auf der StraßeHeute, 05:37Russische Frau überrascht das Internet, indem sie einen schwarzen Panther für eine Katze hält und aufziehtRussische Frau überrascht das Internet, indem sie einen schwarzen Panther für eine Katze hält und aufziehtHeute, 05:28Wer kommt zu Ronaldos Hochzeit: Eine sensationelle Liste ist aufgetaucht!Wer kommt zu Ronaldos Hochzeit: Eine sensationelle Liste ist aufgetaucht!Heute, 05:24Riesiger Hai vor der Küste New Yorks versetzt Wissenschaftler in StaunenRiesiger Hai vor der Küste New Yorks versetzt Wissenschaftler in StaunenHeute, 01:34Sieben verbrannte Leichen in Haus gefunden, Polizei ermittelt zur UrsacheSieben verbrannte Leichen in Haus gefunden, Polizei ermittelt zur UrsacheHeute, 01:15Busunfall in Algerien fordert Dutzende TodesopferBusunfall in Algerien fordert Dutzende TodesopferHeute, 00:55
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus