20-Jähriger findet herrenloses Land auf der Karte und ernennt sich zum Präsidenten

Daniel Jacksons Interesse an Karten führte zu einem unerwarteten Projekt. Er richtete sein Augenmerk auf ein kleines Landstück zwischen Kroatien und Serbien, das von keinem Staat beansprucht wurde, und gab die Gründung der Freien Republik Verdis bekannt.

Jackson beließ diese Initiative nicht nur beim Namen. Er verfasste eine Verfassung, bildete eine Regierung und begann, im Namen der Republik symbolische Pässe auszustellen.

Bisher existiert Verdis hauptsächlich als Online-Projekt. Es gibt keine Informationen über eine ständige staatliche Verwaltung oder eine große Bevölkerung auf seinem Territorium. Die Idee verbreitete sich jedoch rasant im Internet. Tausende Nutzer haben den Wunsch geäußert, diesem ungewöhnlichen Mikronationen-Projekt beizutreten.