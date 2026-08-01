Russische Frau überrascht das Internet, indem sie einen schwarzen Panther für eine Katze hält und aufzieht

·78·Welt
Russische Frau überrascht das Internet, indem sie einen schwarzen Panther für eine Katze hält und aufzieht

Eine russische Frau sah ein kleines schwarzes Tier am Straßenrand, hielt es für ein gewöhnliches Kätzchen und nahm es mit nach Hause. Sie begann, es zu füttern und liebevoll zu pflegen.

Mit der Zeit fiel auf, dass sich der Körperbau und die Bewegungen des Tieres von denen einer normalen Katze unterschieden. Da wurde der Frau klar, dass das Tier, das sie zu Hause aufzog, in Wirklichkeit ein schwarzer Panther war.

Trotzdem gab sie den Panther nicht auf. Mit der Zeit entstand eine enge Bindung zwischen der Frau und dem Tier. Der Panther verstand sich auch gut mit dem Hund im Haus und fing an, mit ihm zu spielen.

Videos mit der Frau, dem schwarzen Panther und dem Hund verbreiteten sich rasant in den sozialen Medien und zogen Millionen von Nutzern in den Bann.

Russland
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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