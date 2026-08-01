Lkw kippt im Irak um und verstreut Tausende Küken auf der Straße

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Lkw kippt im Irak um und verstreut Tausende Küken auf der Straße

Ein mit Küken beladener Lkw hatte auf der Autobahn Bagdad-Diyala in Irdak einen Unfall und kippte um. Infolgedessen verstreuten sich Tausende Küken aus dem Fahrzeug entlang der Straße.

Augenzeugen zufolge hielten einige Fahrer ihre Fahrzeuge an und fuhren vorsichtig, um die Küken nicht zu überfahren. Dies führte an einigen Abschnitten der Straße zu Verkehrsstaus.

Allerdings hielten nicht alle Fahrer an. Es wird berichtet, dass viele Küken unter den weiterfahrenden Autos verendet sind.

Bisher wurden keine Informationen über die Ursache des Lkw-Umschlags oder den Zustand des Fahrers bekannt gegeben.

IrakUnfallKükenVerkehrAutobahn
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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