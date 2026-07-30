Die scharfe und kritische Videobotschaft des 26-jährigen, talentierten russischen Schauspielers Alexey Yarmushchik an RF-Präsident Wladimir Putin hat im russischen Internetsegment eine echte Informationswelle ausgelöst. Nachdem das virale Video innerhalb weniger Stunden Millionen von Aufrufen erhielt, nahm der Schauspieler seine Worte unerwartet zurück.

Zamin.uz analysiert die Details dieses sensationellen Ereignisses, die ursprünglichen Motive des Schauspielers und interessante Aspekte im Zusammenhang mit seiner Arbeit am Sergey-Bezrukov-Theater.

1. Platzen der Informationsblase: Die feurige Rede im ersten Video

Am Morgen des 28. Juli 2026 veröffentlichte Alexey Yarmushchik auf seiner Instagram-Seite ein Video mit einem direkten Appell an Wladimir Putin. Darin äußerte der Schauspieler als Vertreter der Zoomer-Generation seine politischen Ansichten offen und sehr emotional.

Die sensationellsten Punkte in Yarmushchiks Botschaft:

„Putin ist nicht mein Präsident“: Der Schauspieler wiederholte diesen Gedanken mehrmals und betonte, dass er und seine Altersgenossen Putin nicht als Präsidenten sehen wollen.

„Die Krim gehört nicht uns“: Er äußerte offen seine Missbilligung über die Annexion der Krim durch Russland.

Angst der Altersgenossen: Der Schauspieler sagte, dass seine Generation Angst vor der aktuellen Regierung hat, aber innerlich unzufrieden ist. Als Beispiel nannte er Shaman (Yaroslav Dronov), der die Regierung nur gegen ausländische Agenten unterstützt.

Müdigkeit von der Propaganda: Yarmushchik erklärte, er wolle kein Staatsfernsehen schauen und bevorzuge blockierte Dienste wie Instagram.

Bemerkenswerte Tatsache: Innerhalb von zwei Tagen wurde dieses Video über anderthalb Millionen Mal aufgerufen, und über 65 Tausend Menschen likten den Beitrag.

2. Unerwartete Wende: Das „Reue“-Video zwei Stunden später

Während sich das erste Video viral verbreitete, veröffentlichte Alexey Yarmushchik wenige Stunden später einen weiteren Appell. Im zweiten Video waren sein Ton und seine Gedanken völlig konträr zum ersten.

Der Schauspieler erklärte seinen Sinneswandel wie folgt:

Die Worte seiner Mutter: Er gab an, seine Mutter habe ihm gesagt, er verstehe nichts von Politik und Putin habe „viel für das Land getan“.

Die „Freundlichkeit“ der Gegner: Der Schauspieler sagte, nachdem er die negativen Kommentare zu seinem ersten Video gelesen hatte, sei er überrascht gewesen, dass die Leute mit „Freundlichkeit“ schrieben. Diese „Freundlichkeit“ war der Grund für seinen Sinneswandel.

„Liebe“ zur Regierung: Im zweiten Video sagte Yarmushchik: „Ich liebe die Regierung bereits auch, ich respektiere... Wladimir Wladimirowitsch bereits.“

3. Angst vor Konsequenzen und Mobilisierung: Was sind die wahren Gründe?

In einem Interview mit der Publikation „Ostorozhno, novosti“ enthüllte der Schauspieler die wahren Gründe für sein Handeln. Obwohl er das erste Video als „Versuch, die Informationsblase zu durchbrechen“ bezeichnete, gab er zu, dass er „natürlich Angst“ vor den Konsequenzen hatte.

„Ich bin 26 Jahre alt. Alle meine Altersgenossen haben Angst. Ich bin die einzige Person, die Putins Nachnamen erwähnt hat. Die anderen haben irgendwie Angst“, sagte er.

Der auslösende Faktor für den Appell: Laut dem Schauspieler haben ihn Gerüchte über den Beginn einer neuen Mobilisierungswelle in Russland sehr beunruhigt. „Für einen jungen Mann wie mich ist dies eine der stärksten Sorgen“, sagte er.

Alexey Yarmushchiks Arbeit und Weggang vom Sergey-Bezrukov-Theater

Vor seinem politischen Aktivismus arbeitete Alexey Yarmushchik am Moskauer Oblast-Dramatheater unter der Leitung von Sergey Bezrukov. Da Bezrukov als vertrauenswürdiger Vertreter Putins bekannt ist, ist Yarmushchiks Arbeit in diesem Theater und seine spätere Kritik an Putin ein besonders interessanter Aspekt.

Der Schauspieler verließ das Theater im Juni 2026. Als Gründe nannte er folgendes:

Sehr geringes Gehalt. Behandlung der Schauspieler „wie Eigentum“. Verletzung psychologischer Grenzen und Demütigung der Würde.

Tabelle der Grundinformationen

Parameter / Information Details Subjekt Alexey Yarmushchik (26-jähriger russischer Schauspieler) Erstes Video (28. Juli) Kritisierte Putin, sagte, die Krim sei „nicht unsere“ Virale Metriken 1,5 Mio.+ Aufrufe, 65k+ Likes (in 2 Tagen) Zweites Video (Zwei Stunden später) Sagte, er liebt die Regierung und respektiert Putin Ursprünglicher Grund (Interview) Durchbrechen der Informationsblase und Angst vor Mobilisierung Ehemaliger Arbeitsplatz Moskauer Oblast-Dramatheater (Künstlerischer Leiter: Sergey Bezrukov) Grund für den Theater-Weggang Niedriges Gehalt, als Eigentum betrachtet zu werden, psychologischer Druck

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Die Ängste und inneren Konflikte hinter dem scharfen Appell des russischen Schauspielers an Putin und seiner „Reue“ zwei Stunden später gehören zu den aktuellsten Themen von heute.

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