Waymo entwickelt neues Modell zum Vergleich von Robotaxis mit Menschen

Das zu Alphabet gehörende Unternehmen Waymo hat ein neues Computermodell entwickelt, das einen genaueren Vergleich seiner autonomen Fahrsoftware mit menschlichen Fähigkeiten ermöglicht. Die in Zusammenarbeit mit der TU Delft erstellte Studie zu diesem Modell wurde in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht. Das Unternehmen erwartet, dass dieses neue System deutlich präziser ist als die in den letzten Jahren verwendeten Vorgängerversionen. Dies berichtet Techcrunch.com .

Das neue Modell basiert auf einem Framework namens „Active Inference“. Dieser Theorie zufolge stellt sich ein Fahrer ständig potenzielle Zukunftsszenarien vor und handelt so, um das sicherste und vorhersehbarste Ergebnis zu erzielen. Mit diesem Modell möchte Waymo besser verstehen, wie sich Menschen in Kollisionssituationen verhalten, denen Robotaxis begegnen könnten.

Vertreter von Waymo betonen, dass die Automobilindustrie seit Jahrzehnten physische und virtuelle Dummys zur Bewertung von Sicherheitsfunktionen einsetzt. Das neue Modell entwickelt dieses Konzept weiter und dient als Verhaltens-Benchmark, das realistisch widerspiegelt, wie ein vorsichtiger und kompetenter menschlicher Fahrer auf Konfliktsituationen im Straßenverkehr reagiert.

Der Hauptunterschied zwischen diesem neuen Modell, dem sogenannten Reference Driver, und seinem Vorgänger besteht darin, dass es menschliches Verhalten im Prozess vor einer Kollision rekonstruieren kann. Während sich frühere Modelle nur auf reaktive Manöver in den letzten Sekunden konzentrierten, kann das neue System auch die innere „Überraschung“ des Fahrers in unerwarteten Situationen simulieren.

Derzeit weitet Waymo seine Dienste auf weitere Städte aus und steht unter strenger Aufsicht der Regulierungsbehörden. Das neue Modell wird nicht nur zur Vermeidung von Kollisionen eingesetzt, sondern auch, um ein breites Spektrum an Verhaltensweisen von Verkehrsteilnehmern in Tausenden verschiedenen Szenarien zu analysieren.