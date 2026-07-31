China testet weltweit erste Megawatt-Turbine mit reinem Helium

Chinesische Ingenieure haben erstmals in der Geschichte erfolgreich Strom mit einer Megawatt-Turbine erzeugt, die ausschließlich mit reinem Helium betrieben wird. Laut Ixbt.com wurde dieses Testgerät von CNNC Huaxing, einem Tochterunternehmen der China National Nuclear Corporation (CNNC), entwickelt, was einen bedeutenden Meilenstein in der Kernenergie darstellt. Dies berichtete Ixbt.com berichtete .

Dieser Erfolg wird als großer Schritt hin zur Entwicklung von hochtemperaturgekühlten Kernreaktoren der nächsten Generation gewertet. Experten betonen, dass dies der erste erfolgreiche Start einer Megawatt-Turbine in China ist, bei der Helium als primäres Arbeitsmedium eingesetzt wird.

Hauptmerkmale der Technologie

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kraftwerken werden die Turbinen hier weder durch Wasserdampf angetrieben noch arbeiten sie in einem offenen Gaskreislauf. Das neue Gerät nutzt einen geschlossenen Kreislauf: Helium zirkuliert kontinuierlich in einem vollständig hermetischen Kreislauf und verlässt das System nicht.

Dieser Ansatz ermöglicht es, Wärmeverluste erheblich zu reduzieren, den Druck stabil zu halten und die Gesamteffizienz des Geräts zu steigern. Die Wahl von Helium ist kein Zufall, da dieses Gas inert ist und selbst bei hohen Temperaturen nicht mit den Konstruktionsmaterialien reagiert.

Komplexe Ingenieurlösungen

Eine der komplexesten Aufgaben für die Ingenieure war die Sicherstellung der absoluten Dichtigkeit des Systems. Da Heliumatome extrem klein sind, können sie selbst kleinste Defekte und Mikrorisse passieren, weshalb alle Rohre und Verbindungen höchsten Drücken standhalten müssen.

Darüber hinaus mussten die Entwickler bei der Installation der Hochgeschwindigkeits-Turbine eine Präzision im Mikrometerbereich erreichen, da selbst minimale Abweichungen Vibrationen verursachen und die Dichtigkeit des Kreislaufs beeinträchtigen könnten.

Laut Vertretern von CNNC lieferten die erfolgreichen Tests wertvolle Daten für den Entwurf von Hochtemperatur-Gasreaktoren, die zu den vielversprechendsten Bereichen der kleinen Kernenergetik gehören.