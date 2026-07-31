Como steht kurz vor Abschluss des Trevoh-Chalobah-Transfers

Der italienische Klub Como steht vor einer entscheidenden Phase in den Verhandlungen über die Verpflichtung von Chelsea-Verteidiger Trevoh Chalobah. Laut Goal.com unternommen die Parteien die letzten Schritte, um eine Einigung zu erzielen, und eine endgültige Bekanntgabe wird in den kommenden Stunden erwartet. Dies berichtete Goal.com .

Es wurde bekannt, dass die Bedingungen für einen persönlichen Vertrag zwischen dem englischen Spieler und der Vereinsführung von Como bereits vor einer Woche vollständig ausgehandelt wurden. Nun steht der italienische Klub kurz davor, die finanziellen Forderungen des Londoner Teams vollständig zu erfüllen.

Ablösesumme und finanzielle Bedingungen

Die Vereinsführung von Chelsea hatte seit Beginn des Transferfensters 30 Millionen Euro für den Verteidiger gefordert. Como erklärte sich bereit, diese Forderung zu erfüllen, und gab bekannt, dass ein weiteres Gespräch zwischen den Parteien geplant ist.

Wenn diese Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, wird der Transfer offiziell bestätigt und der englische Spieler wechselt nach Italien.

Andere Interessenten und die Absicht des Spielers

Auch andere Topklubs hatten Interesse an den Diensten von Trevoh Chalobah gezeigt. Insbesondere Inter hatte sich nach dem Spieler erkundigt, doch inzwischen hat Mailand seinen Fokus auf andere Optionen gerichtet, darunter die Verpflichtung von Cuti Romero.

Der Spieler selbst möchte seine Karriere unbedingt bei Como fortsetzen. Trevoh wartet nur noch auf den finalen Anruf der Klubs, um nach Italien zu fliegen und ein neues und spannendes Kapitel in seiner Karriere zu beginnen.

Das Trainerteam unter der Leitung von Cesc Fàbregas wartet sehnsüchtig auf den schnellen Vollzug dieses Transfers. Die Ankunft dieses erfahrenen Verteidigers soll die Defensive der Mannschaft deutlich stärken.