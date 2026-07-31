Il-114-300 Flugzeug absolviert extreme Hitzetests in Usbekistan

Das neue Regionalpassagierflugzeug Il-114-300, entwickelt von der russischen Vereinigten Flugzeugbaukonporation (UAC), hat eine weitere wichtige Zertifizierungsphase begonnen. Laut Ixbt.com wurde das Flugzeug zur Überprüfung seiner Leistungsfähigkeit unter heißen Klimabedingungen für spezielle Tests nach Usbekistan geschickt, berichtet Ixbt.com .

Zum Auftakt des Testprogramms flog der Prototyp erfolgreich vom Flughafen Schukowski in der Region Moskau in die Stadt Buchara. Das Flugzeug legte in 6 Stunden und 15 Minuten eine Strecke von etwa 2730 Kilometern ohne Zwischenlandung zurück und traf am Zielort ein, um sich auf die nächste Testphase vorzubereiten.

Tests in Usbekistan und ihr Hauptziel

Während des Testprozesses im Land soll die Il-114-300 insgesamt mehr als 30 Flüge absolvieren. Die Hauptaufgabe der Spezialisten besteht darin, in der Praxis zu bestätigen, dass alle Flugzeugsysteme auch bei hohen Außentemperaturen voll funktionsfähig bleiben.

Während des Fluges überprüfen Ingenieure sorgfältig die Funktion des Triebwerks, der Avionik, der Hilfssysteme sowie der Kabinenausstattung. Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Belastung von Motoren, Elektronik und Klimaanlagen bei stark steigenden Temperaturen gelegt.

Zertifizierung und technische Merkmale des Flugzeugs

Es wird berichtet, dass Tests im heißen Klima ein obligatorischer Teil des Zertifizierungsprogramms sind. Dieser Prozess ist unerlässlich, um die Genehmigung für den sicheren Betrieb des Luftfahrzeugs in Regionen mit hohen Sommertemperaturen zu erhalten.

Die Il-114-300 ist ein stark modernisiertes regionales Turboprop-Flugzeug, das von UAC, einem Unternehmen der russischen Staatskorporation Rostec, entwickelt wurde. Nach Abschluss aller Tests sollen Flugzeuge dieses Typs veraltete Modelle auf russischen Inlandsstrecken ersetzen.

Technischen Möglichkeiten zufolge kann das neue Passagierflugzeug 68 Fluggäste gleichzeitig aufnehmen. Die Reichweite bei maximaler Passagieranzahl beträgt 1400 Kilometer.