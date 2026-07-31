Apple erzielt Rekordumsatz, doch die Aktienkurse stürzen drastisch ab

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Apple erzielt Rekordumsatz, doch die Aktienkurse stürzen drastisch ab

Apple hat die Finanzergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 zum Stichtag 27. Juni bekannt gegeben. Laut ixbt.com verzeichnete dieser Zeitraum absolute Rekordergebnisse beim Gesamtumsatz und Gewinn pro Aktie, doch nach Veröffentlichung des Berichts brachen die Wertpapiere des Technologiegiganten um 10 % ein, berichtet Ixbt.com berichtet .

Dem Quartalsergebnis zufolge belief sich der Gesamtumsatz des Unternehmens auf 109,4 Milliarden Dollar. Dies bedeutet einen Anstieg von 16 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Positive finanzielle Veränderungen zeigten sich auch deutlich beim operativen Gewinn und Nettogewinn.

Wachstumsraten der Finanzkennzahlen

Im Berichtszeitraum stieg der operative Gewinn von Apple stark von 28,2 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 35,7 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn erhöhte sich von 23,4 Milliarden Dollar auf 29,8 Milliarden Dollar. Diese finanziellen Ergebnisse übertrafen sämtliche Prognosen von Marktanalysten und wurden als extrem stark eingestuft.

Trotz der hervorragenden Finanzkennzahlen kamen die Prognosen für den laufenden Monat bei Investoren und Aktionären jedoch nicht gut an. Genau dieser Faktor führte zu dem starken Kursverfall der Wertpapiere.

Ergebnisse nach Produktsegmenten

Der Umsatz mit iPhone-Smartphones, der Haupteinnahmequelle des Unternehmens, wuchs um fast ein Viertel auf 55,3 Milliarden Dollar. Auch die Verkäufe von Mac-Computern verzeichneten ein deutliches Wachstum und stiegen von 8 Milliarden auf 10,4 Milliarden Dollar.

Es wird angemerkt, dass der Verkauf von Wearables, Smart-Home-Elektronik und verschiedenem Zubehör ein etwas geringeres Wachstum von 7,4 Milliarden auf 7,9 Milliarden Dollar zeigte. Digitale Dienste brachten dem Unternehmen einen Umsatz von 30,7 Milliarden Dollar (im Vorjahr waren es 27,4 Milliarden Dollar).

Neben dem insgesamt positiven Hintergrund wurden in einigen Bereichen auch Rückgänge verzeichnet. Insbesondere sanken die Verkäufe von iPad-Tablets von 6,6 Milliarden Dollar im Vorjahr auf 6,2 Milliarden Dollar.

AppleiPhoneFinanzenTechnologieUmsatz
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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