Trump: Sowohl Putin als auch Selenskyj werden Zugeständnisse machen müssen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die Führer beider Länder — Russland und die Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj — eine Einigung zur Beendigung des Konflikts erzielen möchten. Der Chef des Weißen Hauses betonte jedoch, dass das Erreichen dieses Ziels unvermeidlich Zugeständnisse von beiden Seiten erfordern wird.

Trump äußerte sich am 31. Juli während einer Kabinettssitzung in der Präsidentenresidenz in Camp David (Maryland). Seiner Ansicht nach sind beide Führer eigentlich „für eine Einigung“, jedoch gebe es gewisse Hindernisse in der Frage des Kompromisses.

„Ich denke, sowohl Selenskyj als auch Putin wollen eine Einigung erzielen. Keiner von beiden möchte nachgeben, aber beide werden ein wenig nachgeben müssen“, sagte der US-Präsident in seiner Erklärung. Er fügte hinzu, dass keine Seite anfangs Zugeständnisse machen wolle, sie aber verstünden, dass dies letztendlich notwendig sein werde.

Diese Erklärung Trumps bestätigt einmal mehr die bisherigen Bemühungen der USA, den Konflikt in der Ukraine schneller zu beenden, und zeigt, dass Washington dem Verhandlungsprozess große Bedeutung beimisst.