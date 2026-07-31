Trump: Sowohl Putin als auch Selenskyj werden Zugeständnisse machen müssen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden

·39·Welt
Trump: Sowohl Putin als auch Selenskyj werden Zugeständnisse machen müssen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden

US-Präsident Donald Trump erklärte, dass die Führer beider Länder — Russland und die Ukraine, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj — eine Einigung zur Beendigung des Konflikts erzielen möchten. Der Chef des Weißen Hauses betonte jedoch, dass das Erreichen dieses Ziels unvermeidlich Zugeständnisse von beiden Seiten erfordern wird.

Trump äußerte sich am 31. Juli während einer Kabinettssitzung in der Präsidentenresidenz in Camp David (Maryland). Seiner Ansicht nach sind beide Führer eigentlich „für eine Einigung“, jedoch gebe es gewisse Hindernisse in der Frage des Kompromisses.

„Ich denke, sowohl Selenskyj als auch Putin wollen eine Einigung erzielen. Keiner von beiden möchte nachgeben, aber beide werden ein wenig nachgeben müssen“, sagte der US-Präsident in seiner Erklärung. Er fügte hinzu, dass keine Seite anfangs Zugeständnisse machen wolle, sie aber verstünden, dass dies letztendlich notwendig sein werde.

Diese Erklärung Trumps bestätigt einmal mehr die bisherigen Bemühungen der USA, den Konflikt in der Ukraine schneller zu beenden, und zeigt, dass Washington dem Verhandlungsprozess große Bedeutung beimisst.

Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Fleischstehlende Wespe versetzt das Internet in Staunen (Video)Fleischstehlende Wespe versetzt das Internet in Staunen (Video)Heute, 21:57Präsidenten eröffnen Fünf-Sterne-Hotel „Baku“ am Issyk-Kul (Foto)Präsidenten eröffnen Fünf-Sterne-Hotel „Baku“ am Issyk-Kul (Foto)Heute, 21:57Wo ist Madschtaba Chamenei? USA und Israel suchen nach ihmWo ist Madschtaba Chamenei? USA und Israel suchen nach ihmHeute, 19:17Amerikanischer 18-Jährige wird jüngster Professor der WeltAmerikanischer 18-Jährige wird jüngster Professor der WeltHeute, 18:55Widersprüchliche Aussagen: Trump lehnt Lieferung von 300 Patriot-Raketen an Kiew abWidersprüchliche Aussagen: Trump lehnt Lieferung von 300 Patriot-Raketen an Kiew abHeute, 18:39Es wurde bekannt, dass Sie über normales Wi-Fi verfolgt werden könnenEs wurde bekannt, dass Sie über normales Wi-Fi verfolgt werden könnenHeute, 18:38
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Riesiger Weißer Hai im Atlantik gesichtet, ein noch größerer nähert sich
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Fatima, die mit ihren Füßen malt, trifft ihren langjährigen Traum Ronaldo
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Das schönste Wort der Welt wurde bekannt gegeben
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Die Güte dieser Kindergärtnerin hat Millionen Herzen erobert
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals Foto mit Geldbündeln nach dem Finale sorgt für Diskussionen im Netz
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Lamine Yamals seltsame Bitte an den spanischen Verband sorgt für Diskussionen
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus
Virales Spielzeug schickt Kinder ins Krankenhaus